Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Süßer Familienzuwachs!

Sophia Thomalla und Alexander Zverev sorgten bei ihren Fans für eine große Überraschung. Auf Instagram verkündete die Moderatorin eine besondere Neuigkeit: Ein neues Familienmitglied, ein kleiner Dackelwelpe, bringt in den zukünftigen Alltag des Paares mächtig Trubel.

Mit einem liebevollen Instagram-Post stellte Sophia Thomalla den neuen Vierbeiner offiziell vor. Zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Partner und dem kleinen Dackel schrieb sie humorvoll: „Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert.“

Sophia Thomalla begeistert: „Sagt Hallo zu Mischka“

Dazu verwendete sie ein rotes Herz-Emoji und verriet den Namen ihres tierischen Nachwuchses: „Sagt Hallo zu Mischka.“ Der überraschende Schnappschuss zeigt, Sophia Thomalla beim ausgiebigen Kuscheln mit Alexander Zverev und dem kleinen Dackel.

Eine Aktivität, die sie neben kreativen Spielen, ersten Gassirunden und das Gewöhnen an den eigenen Namen, in nächster Zeit häufig machen wird. Schnell wird deutlich, wie glücklich Sophia Thomalla und Alexander Zverev über ihren kleinen Dackel sind.

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche stark. Es war von einer möglichen Trennung die Rede, doch diese aktuelle Botschaft erweckt nun einen ganz anderen Anschein. Ihre Community kann sich vielmehr auf weitere unterhaltsame Schnappschüsse vom kleinen Mischka freuen.

„Ihr werdet sie so lieben.“

Er ist schon jetzt ein kleiner Instagram-Hit. So generierte der Beitrag über 134.000 Likes und zahlreiche begeisterte Fanreaktionen (Stand: 24. Oktober, 16.30 Uhr). „Oh Gott, wie süß ist der denn“, schreibt eine schwärmende Dame. Eine weitere merkt humorvoll an: „Findet euch damit ab, dass das Thema Hauptfigur neu geregelt wird.“

Und auch die österreichische Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa, ebenfalls eine stolze Dackelbesitzerin, zeigt sich fasziniert: „Willkommen im Dackelclub. Ihr werdet sie so lieben. Dackel sind so toll!“