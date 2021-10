Sophia Thomalla: Ex-Freundin von Alexander Zverev kann sich Seitenhieb nicht verkneifen

Mit einem Knutschfoto am Strand macht Sophia Thomalla am 8. Oktober ihre Beziehung zu Tennisprofi Alexander Zverev öffentlich. Seitdem sind die beiden in aller Munde.

Bevor sich der 24-Jährige in Sophia Thomalla verliebt hat, ist allerdings Ex-GNTM-Kandidatin Brenda Patea die Frau an seiner Seite gewesen. Und die lässt inzwischen kein gutes Haar mehr an ihrem Ex-Freund.

Sophia Thomalla: Ex-Freundin von Alexander Zverev reagiert auf Liebes-Schlagzeilen

Über die Schlagzeilen von Sophia Thomalla und Alexander Zverev will Brenda Patea nicht viel sagen. Darauf angesprochen entgegnet sie im „Gala“-Interview lediglich: „Man kann sie nicht ignorieren, sie sind halt da und das Leben geht ja weiter.“

Ex-GNTM-Kandidatin Brenda Patea war ein Jahr lang mit Alexander Zverev zusammen. Foto: IMAGO / Tinkeres

Knapp ein Jahr lang ist die 27-Jährige mit dem Tennisspieler zusammen, bis sich das Paar im Oktober 2020 trennt. Am 11. März 2021 ist schließlich ihre gemeinsame Tochter zur Welt gekommen.

Seitdem scheint Brenda aber nicht gerade viel Unterstützung von Alexander erhalten zu haben, was ihr Baby angeht.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Die Mutter von Sophia Thomalla ist Simone Thomalla, ihr Vater ist André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Kürzlich bestätigte sie mit einem Foto auf Instagram ihre Liebe zu Tennisprofi Alexander Zverev

Sophia Thomalla: Brenda Patea stellt klar – „Es geht auch ohne Partner wunderbar“

Im Gespräch mit „Bunte“ deutet Brenda Patea an: „Es geht auch ohne Partner wunderbar.“ Autsch! Ein klares Statement des Models, das zeigt, wie gut es Brenda ohne ihren Ex-Partner geht.

Im Januar 2020 fieberte Brenda noch in der Spielerloge der Australian Open mit Zverev mit. Foto: picture alliance/dpa | Frank Molter

„Ein Kind ist natürlich anstrengend, aber es lohnt sich total. Familie ist ganz wichtig, aber ich würde mir noch keine Nanny suchen. Dafür ist es viel zu früh. Da würde ich eher einen Job absagen. Aber ich habe wirklich Glück, dass meine Mama da ist. Sie unterstützt mich sehr“, beteuert sie.

Doch auch wenn Brenda keine Nähe mehr zu Alexander sucht, ist er trotzdem immer wieder Thema in ihrem Leben. Denn: Brenda Patea werde oft daran erinnert, wie sehr die Kleine ihrem Vater ähnele.

„Die meisten sagen, dass meine Tochter meinem Ex-Freund Alexander Zverev ähnlich sieht. Viele sagen, das ändert sich noch, aber mir ist das egal: Hauptsache gesund“, erklärt sie. Wo sie recht, hat sie recht!

