Trennung von Alexander Zverev? Sophia Thomalla reagiert auf Spekulationen

Diese beiden haben sich gesucht und gefunden: Seit Oktober 2021 sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev offiziell ein Paar. Doch gibt es aktuell Ärger im Paradies? Einige Fans der Moderatorin vermuten, dass die Beziehung der beiden vorbei sei.

Unter einem ihrer neusten Instagrambeiträge, wo die 35-Jährige ihre neue Frisur präsentiert, bringen einige Nutzer die Gerüchteküche zum Brodeln. Plötzlich schaltet sich Sophia Thomalla höchstpersönlich ein – ihre Reaktion spricht dabei Bände.

Sophia Thomalla wird deutlich

Sophia Thomalla sorgt mit einem Foto für ordentlich Aufsehen bei ihren 1,5 Millionen Followern. Die Moderatorin hat sich die Haare platinblond gefärbt und schreibt zu dem Schnappschuss: „Jemand hat mal gesagt, dass ich in blond 10 Jahre jünger aussehe, also bin ich blonder als blond geworden.“

++ auch interessant für dich: Sophia Thomallas Beziehung auf dem Prüfstand – Hält ihre Liebe DAS aus? ++

Neben zahlreichen Komplimenten mischen sich aber auch fiese Spekulationen unter die Kommentare. Ein Instagram-Nutzer kommentiert beispielsweise: „Neue Frisur bei Frauen bedeutet meist einen Lebenswandel. Ich hoffe, bei dir/euch ist alles gut.“ Darauf reagiert Sophia Thomalla deutlich. „Ach komm ey“, schreibt sie auf diesen Kommentar, versehen mit einem Emoji, das sich an die Stirn fasst. Damit dürfte das Thema erledigt sein.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans reagieren deutlich auf Sophia Thomallas neue Haarfarbe

Allgemein kommt die neue Frisur der Moderatorin gut bei ihren Followern an. Doch der ein oder andere bevorzugt ihren alten Look, wie ein Blick in die Kommentare deutlich macht. „Fand das Dunkelblond stand dir viel besser – passte einfach viel mehr zu deinem Teint und Augenfarbe“, schreibt ein Nutzer beispielsweise.

++ auch spannend: Sophia Thomalla verkündet es – „Are You The One?“ steht in den Startlöchern ++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Das Dunkelblond mit hellen Strähnchen stand dir viel besser, aber du bist trotzdem eine sehr hübsche Frau!“, kommentiert ein weiterer Fan.