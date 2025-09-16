Sophia Thomalla macht deutliche Ansage – „Geht mir unfassbar auf die Nerven“

Sie gelten als absolutes Traumpaar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind seit Oktober 2021 offiziell zusammen. Doch immer wieder kursieren Gerüchte um eine angebliche Trennung der beiden.

Zahlreiche Fans beobachten das Paar genau und analysieren jede Veränderung. Für manche bedeutet bereits eine neue Haarfarbe von Sophia Thomalla, dass Schluss sein muss (wir berichteten). Alles Quatsch! Die Moderatorin äußert sich nun deutlich zu den Spekulationen.

Sophia Thomalla wird deutlich

Vor ein paar Wochen zeigte sich Sophia Thomalla mit einer neuen Haarfarbe auf Instagram. Neben zahlreichen Komplimenten ihrer Fans erreichten die AYTO-Moderatorin aber auch zahlreiche Nachrichten, die ihr gar nicht gefallen haben.

Einige Nutzer stellten sich nämlich die Frage, ob diese Veränderung ein Indiz für eine Trennung sein könnte. In einem Interview mit RTL stellt Sophia Thomalla nun klar, was sie von solchen Spekulationen hält. „Das geht mir unfassbar auf die Nerven. Die Frage regt mich schon auf. Dürfen Frauen sich jetzt nicht mehr Strähnchen färben lassen?“, sagt die 35-Jährige.

Sie nimmt es dennoch mit Humor

Sophia Thomalla wär aber nicht sie, wenn sie das Ganze mit Humor nehmen würde. „Aber vielleicht ist es am Ende des Tages, würde mein Manager sagen, auch eine Bestätigung dafür, dass es bei mir ziemlich gut läuft. Sonst würden die Leute so einen Schwachsinn nicht bewerten“, so die Moderatorin.

Trotzdem machen diese Spekulationen was mit ihr, wie sie betont: „Aber mir geht sowas schon unfassbar auf die Ketten.“ Eins ist hier jedoch sicher: Die angebliche Trennung von ihrem Freund ist mit diesen Aussagen vom Tisch.