Sophia Thomalla über Beziehung mit Alexander Zverev: „Wenn ihr wüsstet“

Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind seit 2021 ein Paar. Die beiden geben allerdings selten private Einblicke in ihre Beziehung. Und auch gemeinsame Auftritte sind nicht an der Tagesordnung.

Auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party zeigt sich die Moderatorin nun von einer anderen Seite und plaudert aus dem Nähkästchen. DAS wusste bislang keiner über Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Sophia Thomalla über Alltag und Liebe

Auch außerhalb des Tennisplatzes spielt ihr Freund eine große Rolle. Zwar erscheint Thomalla bei einer Party allein, lässt aber im Interview mit „Gala“ persönliche Details durchblicken. Besonders Zverevs Einfluss auf ihre Wohnung fällt auf. Zahlreiche Tennissachen dominieren ihr Zuhause.

Die 35-Jährige verrät weiter, dass ihr eigenes Leben überraschend unspektakulär ist. „Wenn ihr wüsstet, wie boring mein Alltag ist“, kommentiert sie verschmitzt. Trotz ihres aufregenden Berufsalltags als Moderatorin lebt sie privat eher ruhig.

Ausgerechnet Zverev übertrifft die Moderatorin bei der Anzahl an Besitztümern. Thomalla betont lachend: „Sascha hat auf jeden Fall gewonnen in Sachen ‘Wer besitzt mehr Klamotte?‘ Das ist Fakt.“ Das sorgt für ein humorvolles Thema in ihrer Beziehung. Dabei gibt die 35-Jährige zu, dass sie generell wenig besitzt.

