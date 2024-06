Sophia Thomalla: Nach dramatischer Zverev-Niederlage – DIESE Worte sprechen Bände

Es war die große Chance von Alexander Zverev endlich einen Grand-Slam gewinnen zu können. Im großen French-Open-Finale von Paris lieferten sich der deutsche Tennisprofi und sein Kontrahent Carlos Alcaraz ein spannendes Duell. Erst der fünfte Satz brachte die Entscheidung.

Für gewöhnlich begleitet ihn seine Partnerin Sophie Thomalla regelmäßig zu den Tennis-Turnieren dieser Welt. Doch im vielleicht wichtigsten Moment seiner Karriere fehlte die TV-Moderatorin. Zverev verlor das Match und fand bei der anschließenden Pressekonferenz eindeutige Worte – auch für Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla fehlt bei Zverev-Finale

Am Ende sollte es wieder nichts mit dem Grand-Slam-Titel werden, Alcaraz holte sich den Sieg (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6). Im fünften Satz sorgte eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters für große Aufregung. Ein zweiter Aufschlag von Alcaraz landete knapp im Aus, doch der Schiedsrichter gab den Ball gut. Video-Bilder zeigten die Wahrheit, doch die lagen nur dem TV-Publikum zur Verfügung und nicht dem Stadion. Der Punkt hätte das Re-Break für Zverev und damit das 2:2 bedeutet. Stattdessen marschierte der Spanier mit Break im Rücken in das nächste Aufschlagspiel und holte sich am Ende den Sieg.

+++ French-Open-Finale – Zverev gegen Alcaraz im Live-Ticker: Zverev geschlagen – durch Skandal-Entscheidung? +++

Nach der bitteren Niederlage stellte sich der 27-Jährige Tennis-Profi den Fragen der Journalisten. Auf die Fehlentscheidung angesprochen meinte er: „Am Ende des Tages ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob du 1:3 im fünften Satz hinten bist oder es 2:2 steht und dann das Match nochmal offen ist. Aber es ist, wie es ist. Schiedsrichter sind auch nur Menschen – und die machen Fehler.“

„Eine sehr wichtige Person“

In diesem schlimmen Moment hätte sich der Sportler sicherlich gerne in die Arme seiner Liebsten Sophia Thomalla geflüchtet, doch die glänzte das ganze Turnier über mit Abwesenheit. Grund dafür waren Dreharbeiten auf der thailändischen Traum-Insel Ko Samui für das RTL-Format „Are you the One?“. Fünf Stunden Zeitverschiebung und 12.000 Kilometer Luftlinie machten ihre Anwesenheit unmöglich. Auf Instagram zeigte die Moderatorin jedoch immer wieder mit süßen Posts, dass sie in Gedanken bei ihrem Liebsten ist und natürlich mitgefiebert hat.

Wie wichtig die 34-Jährige in dieser schwierigen Zeit nun für Zverev ist, machte er klar, als er erklärte, wie es nun für ihn weitergehe. Nämlich reise der Hamburger nun zunächst in die Schweiz und kurz darauf nach Berlin. Dort gebe es „eine sehr wichtige Person, die ich sehen will. Und danach werden wir schauen.“ Thomalla wohnt in der Hauptstadt. Ihre Aufgabe wird es wohl nun sein, den enttäuschten Tennis-Star wieder aufzubauen, damit er beim nächsten Turnier wieder angreifen kann.