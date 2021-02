Sophia Thiel: Traurige Worte über ihre Auszeit – „Hatte keine andere Wahl“

Zwei Jahre ist es her. Zwei Jahre seit Fitness- und Instagram-Star Sophia Thiel plötzlich von der Bildfläche verschwand. Keine Auftritte mehr, keine Posts. Stille.

Doch was war passiert? So richtig wusste das – mit Ausnahme von Sophia Thiel selbst – wohl niemand. Doch am Freitag meldete sich der Instagram-Star zurück. Und nun ist auch klar, was eigentlich los war.

Sophia Thiel erklärt ihre Auszeit

Auf YouTube veröffentlichte Sophia Thiel am Sonntag ein knapp 25 Minuten langes Video. Unter dem Titel „Die Wahrheit über meine Auszeit“ spricht Sophia Thiel ganz offen über die schlimmen Momente, die sie zu ihrer Auszeit zwangen.

Geplant sei die Ruhepause nicht gewesen, so Thiel. Im Gegenteil: „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl in meinen Augen“, sagt die Influencerin mit ruhiger Stimme. Was war passiert?

Sophia Thiel: Alles begann kurz vor der „FIBO“2019

Es begann bei den Vorbereitungen zur Fitnessmesse „FIBO“ im Jahr 2019. Sophia Thiel fühlte sich nicht wohl. Die junge Frau hatte elf Projekte gleichzeitig laufen, war völlig überlastet. „Ich konnte ziemlich schlecht Nein sagen. Ich dachte, mit einer guten Tagesplanung und genug Disziplin und Willensstärke kriege ich das eh alles hin“, so Thiel.

Das ist Sophia Thiel:

Sophia Laura Maria Thiel wurde am 13. März 1995 in Rosenheim geboren

Im Jahr 2012 widmete sie sich dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahrenüber 25 Kilo ab

Bekannt wurde Sophia Thiel durch ihren Online-Fitnesskurs

Von 2017 bis 2019 war sie als Online-Coachin für die „The Biggest Loser“-Kandidaten tätig

Am 9. Januar 2019 veröffentlichte sie eine eigene Fitness-Zeitschrift mit dem Titel „Sophia Thiel Magazin“

Im Mai 2019 kündigte Sophia Thiel eine YouTube-Pause an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Sophia Thiel im Jahr 2018. Foto: IMAGO / Future Image

Doch sie schaffte es nicht. „Ich habe meine eigenen Grenzen nicht so wirklich gekannt“, erklärt Sophia Thiel. Einen Tag vor der „FIBO“ sei dann das „Worst-Case-Szenario“ eingetreten, so die heute 25-Jährige.

Es sein ein Gefühl gewesen, „als wenn man plötzlich in ein schwarzes Loch ohne Boden fällt“, so Thiel. Plötzlich fand sich die Powerfrau tränenüberströmt in der Lobby eines Hotels wieder. „Ich habe einfach die Kontrolle über alles verloren. Da habe ich gewusst, ich muss jetzt erst mal Abstand von allem gewinnen“, so Thiel.

Es sei die schwerste, aber wertvollste Entscheidung ihres Lebens gewesen.

