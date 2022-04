Sophia Thiel meldet sich mit emotionalen Worten zurück – „Schlimmster Schmerz“

Mit kostenlosen YouTube-Workouts hat sich Influencerin Pamela Reif als Fitness-Ikone etabliert. Doch was macht ihre Videos so erfolgreich?

Sophia Thiel kündigte vor mehr als einer Woche plötzlich eine Instagram-Pause an. Die Fans machten sich große Sorgen um die Fitness-Influencerin.

Doch sie gab schnell Entwarnung. Sophia Thiel ist nichts passiert – ihr geht es soweit gut. Dann nach etwa einer Woche die Schocknachricht. Eine von Sophias Freundinnen ist an Krebs gestorben. Nun meldet sie sich mit sehr emotionalen Worten zurück.

Sophia Thiel erhält schreckliche Nachricht

Verena Sam war eine sehr enge Freundin von Sophia. Leider hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Für Sophia ist eine Welt zusammengebrochen: „Ich habe es am 28. März, einen Tag später, erfahren. In dem Moment habe ich echt nicht gewusst wo oben und unten ist“, erzählt sie sichtlich betroffen in ihrer Instagram-Story.

Als sie die schreckliche Nachricht erfuhr, verbrachte sie die ersten Tage in den Kreisen von Verenas Familie: „Es ist eine sehr schwere Zeit gerade und es wird in Zukunft nicht einfach sein.“

---------------------------------------------------------

Das ist Sophia Thiel:

Sophia Laura Maria Thiel wurde am 13. März 1995 in Rosenheim geboren

Im Jahr 2012 widmete sie sich dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahren über 25 Kilo ab

Bekannt wurde Sophia Thiel durch ihren Online-Fitnesskurs

Von 2017 bis 2019 war sie als Online-Coachin für die „The Biggest Loser“-Kandidaten tätig

Im Mai 2019 kündigte Sophia Thiel eine YouTube-Pause an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück – im Februar 2021 gab sie ihr Comeback

---------------------------------------------------------

Sophia Thiel kämpft mit ihren Emotionen!

Sie holt tief Luft und hält inne. Die Powerfrau versucht, nicht wieder in Tränen auszubrechen, denn sie weint jeden Tag, seit die Nachricht bekannt wurde. Der Tod ihres Freundes hat so viel in ihr wachgerüttelt: „Auch das mit meinem Opa letztes Jahr…“, schreibt sie.

In den Videos ist deutlich zu sehen, dass Sophia versucht, ihre Tränen zurückzuhalten. Sie kämpft mit ihren Gefühlen. Die 27-Jährige versteht einfach nicht, warum Menschen so viel Schmerz auf so viele Arten ertragen müssen.

Sophia Thiel: Für die Fitnessinfluencerin ist das der schrecklichste Schmerz

„Das sind echt die schlimmsten Schmerzen“, schreibt sie unter ihr Video. Sophia betont, dass sie bereits vor einigen Wochen einen Urlaub in Spanien geplant hat und diesen nutzen möchte, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Die Inhalte, die sie eigens dafür produziert hat, wird die Blondine vorerst nicht hochladen: „Es fühlt sich einfach nicht richtig an.“

Sie denkt den ganzen Tag über ihre liebste Freundin nach. Im vorletzten Video in ihrer Instagram-Story ist ein Foto in Form eines Herzens von Verena Sam zu sehen. Daneben steht geschrieben: „Ich vermisse dich so sehr!“ Man sieht ihr die letzte Woche deutlich an.

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Sophia hat dicke geschwollene Augen, versucht aber, für ihre Fans tapfer zu sein.

Sophia Thiel hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Sie kämpfte mit einer Essstörung und tauchte deshalb für über ein Jahr unter. Jetzt erklärte sie warum genau sie von Social-Media verschwand >>>