Sophia Thiel: Plötzlich ein Lebenszeichen von ihr! Rätsel um DIESEN neuen Clip

Es könnte bereits jetzt im Februar das Comeback des Jahres werden: Fitness-Bloggerin Sophia Thiel meldet sich nach zweijähriger Funkstille zurück.

Auf diese Nachricht haben die Fans von Sophia Thiel lange gewartet. Endlich gibt es ein Lebenszeichen des Fitness-Stars.

Sophia Thiel meldet sich nach fast zwei Jahren zurück

Viel gibt Sophia Thiel am Donnerstagabend nicht von sich, doch für ihre Follower ist der Post Grund genug, um auszurasten. Nach einer fast zweijährigen Pause meldet sich das Fitness-Model mit einem Clip einer leeren Batterie zurück.

Es ist ein Beitrag, der den Fans Hoffnung macht. Ist Sophia Thiel endlich bereit für ein Comeback? Die Batterie lässt vermuten, dass sie nun langsam, aber sicher Energie auftanken möchte, um schon bald wieder vor der Kamera zu stehen.

Das ist Sophia Thiel:

Sophia Laura Maria Thiel wurde am 13. März 1995 in Rosenheim geboren

Im Jahr 2012 widmete sie sich dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahrenüber 25 Kilo ab

Bekannt wurde Sophia Thiel durch ihren Online-Fitnesskurs

Von 2017 bis 2019 war sie als Online-Coachin für die „The Biggest Loser“-Kandidaten tätig

Am 9. Januar 2019 veröffentlichte sie eine eigene Fitness-Zeitschrift mit dem Titel „Sophia Thiel Magazin“

Im Mai 2019 kündigte Sophia Thiel eine YouTube-Pause an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Sophia Thiel: Der Druck der Öffentlichkeit machte sie kaputt

Nach 12 Stunden haben sich bereits über 700.000 Menschen den Post der Influencerin angesehen. Das Interesse an Sophia Thiel ist riesig.

Kein Wunder, schließlich galt sie in den vergangenen Jahren als das große Fitness-Idol. Noch bevor Pamela Reif mit ihren YouTube-Videos durchstartete, schauten alle zur 25-jährigen Sophia auf.

Sophia Thiel wurde durch ihren Abnehm-Erfolg berühmt. Foto: picture alliance/dpa

Doch der Druck der Öffentlichkeit setzte der Frau aus Rosenheim zu. Insbesondere als sie wieder Gewicht zunahm und sie dafür im Netz angefeindet wurde. Im Mai 2019 musste Sophia Thiel die Reißleine ziehen und verabschiedete sich in eine lange Pause: „Ich hätte nie gedacht, jemals so eine Entwicklung in meinem Leben zu haben.“

Weitere Promi-Themen:

Doch jetzt scheint sich Sophia Thiel wieder aufgerappelt zu haben. Die Fans könne es kaum erwarten, endlich wieder etwas von der Sportlerin zu sehen:

„Ich hoffe, dir geht es gut! Es ist schön, ein Lebenszeichen von dir zu bekommen, Sophia.“

„Ich konnte gerade meinen Augen nicht trauen!“

„Lass dir so viel Zeit wie du brauchst. Wir freuen uns auf dich.“

Es bleibt also spannend, was in naher Zukunft auf den Social-Media-Kanälen von Sophia Thiel passieren wird.

