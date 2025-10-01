Vom Dschungel zum Kochlöffel – Sonja Zietlow sorgt für TV-Überraschung

Eigentlich sorgt Sonja Zietlow (57) im australischen Dschungel für beste Unterhaltung. Doch jetzt wechselt sie das Genre. Die RTL-Moderatorin mit der spitzen Zunge wagt den Sprung in die TV-Küche und präsentiert das neue Format von Star-Koch Steffen Henssler (53).

Der VOX-Sender kündigte am Mittwoch (1. Oktober) die Überraschung an. Ab dem 26. Oktober wird „Hensslers Dreamteam“ im TV zur besten Sendezeit laufen. Vier Folgen sind zunächst geplant. Und schon jetzt sorgt die Personalie für Gesprächsstoff. Denn eigentlich gilt Laura Wontorra (36) als Stamm-Moderatorin an Hensslers Seite. Doch diesmal ist die Bühne für Sonja Zietlow frei.

Überraschung bei VOX: Sonja Zietlow wird neue Henssler-Moderatorin

Was erwartet die Zuschauer? Henssler muss plötzlich Teamplayer sein. An seiner Seite stehen die Starköche Ali Güngörmüs (48) und Ralf Zacherl (54). Gemeinsam treten sie gegen andere Promi-Teams an. Am Herd, aber auch in Quizrunden. Für Henssler ist das Neuland. „Alleine kochen mache ich schon. Aber im Team geht es um mehr“, sagt er. Es gehe um „Vertrauen, Timing und den Spaß an der Sache. Genau das macht ‚Hensslers Dreamteam‘ für mich so besonders.“

Das Prinzip ist einfach und doch spannend. In mehreren Runden erkämpfen sich die Teams Vorteile. Wer gut spielt, hat später mehr Zeit beim Kochen. Wer patzt, verliert wertvolle Sekunden. Und am Ende entscheidet das große Kochfinale. Über Jury und Gegner gibt es bisher noch keine Infos. Aber mit Zietlow am Mikro dürfte es ordentlich bissig werden.

Für Henssler ist es eine große Chance, sein Erfolgsmodell zu erweitern. „Grill den Henssler“ lockte regelmäßig über zwei Millionen Zuschauer. Doch zuletzt musste er einen Abgang verkraften. Kult-Juror Reiner „Calli“ Calmund (76) verabschiedete sich aus gesundheitlichen Gründen. Mehr dazu HIER.