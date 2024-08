Sonja Zietlow: RTL verkündet offiziell die Nachricht

Damit rechnete wohl niemand! Aufmerksame Zuschauer werden es bemerkt haben, als sie sich am Montagabend (26. August) beim RTL-Streamingdienst RTL+ eine neue Episode des Sommer-Dschungelcamps geschaut haben.

Denn „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow macht darin eine mysteriöse Andeutung, die der Sender RTL wenige Zeit später offiziell bestätigt. Worum geht’s?

Sonja Zietlow: RTL macht es offiziell

„Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das? Ich komme gerade nicht drauf…“, sagt Sonja mitten in der Sendung in die Kamera und kann damit nur eine Sache meinen, auf die sich der Satz beziehen kann: Sonja Zietlows andere Show „Die Verräter“, in der es genau darum geht.

RTL verkündet es kurze Zeit später tatsächlich: Die zweite Staffel der Sendung geht schon bald in die nächste Runde!

Sonja Zietlow moderiert die zweite Staffel „Die Verräter“. Foto: Halloween-Special

„Die neue Staffel „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ startet als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+. Am Release-Tag stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach weekly auf Abruf“, heißt es am Montag in einer Mitteilung des Kölner Senders.

Eine Frage, die jetzt dank Sonjas Anspielung im Raum steht, ist allerdings: Sind alle neuen Verräter Frauen? Die Antwort darauf gibt RTL zwar noch nicht, doch spätestens zum Start der neuen Staffel dürfte zumindest dieses Rätsel gelöst werden.

Wer „Die Verräter“ noch nicht kennt, dem sei schon mal verraten: Auch dieses Mal lädt die „Dschungelcamp“-Moderatorin eine Gruppe an Stars in ihr Schloss ein, in dem diese sich auf ein Katz- und Maus-Spiel begibt und herausfinden muss, wer die Verräter und wer die Loyalen unter den Teilnehmern sind.

In Staffel 1 konnten übrigens Schlagerstar Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross den Sieg für sich verbuchen – als waschechtes Verräter-Duo.