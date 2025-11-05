Im „Sommerhaus der Stars“ kracht es wieder gewaltig! Kaum ist die nächste Nominierung überstanden, fliegen die Fetzen – und diesmal richtig.

Tommy Pedroni und seine Freundin Paulina Ljubas fühlen sich von Tara Tabitha und ihrem Partner Dennis Lodi hintergangen. Statt leiser Töne gibt’s lautstarke Vorwürfe. Paulina schimpft: „Falsche Freunde!“ Doch Tommy setzt noch einen drauf – mit einer brisanten Drohung.

„Sommerhaus“-Eskalation!

Er nennt Tara mehrfach „Schlange“ und kündigt an, pikante Geheimnisse auspacken zu wollen. Das bringt die Österreicherin auf die Palme. Sie faucht: „Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts. Dann pack’ doch aus! Wenn du was zu sagen hast, womit du mir und meiner Beziehung drohen willst, dann sag es jetzt hier.“

Tommy bleibt cool, aber seine Worte klingen gefährlich: „Danach werde ich es Dennis alleine sagen. Denn glaub mir: Das ist besser für dich!“ Was meint er damit? Tara scheint es zu wissen – und spricht im Sprechzimmer offen aus, was viele im Sommerhaus schockiert: „Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin.“

Dann die klare Ansage: „Wenn ich mal Escort war oder bin, dann hätte ich einige mehr Handtaschen, einige mehr Schuhe und einige mehr Euros auf dem Konto.“

„Tara und Dennis können sich f*****“

Während die Stimmung im Sommerhaus am Boden liegt, steht die nächste Herausforderung an. Bei der Exit-Challenge müssen Paulina und Tommy gegen Jochen Horst und seine Frau Tina antreten. Das Ergebnis ist eindeutig: Familie Horst muss die Koffer packen.

Doch Entspannung? Fehlanzeige! Beim berüchtigten Fahrradspiel liegen erneut die Nerven blank. Micha Klotz brüllt seine Edda an: „Du trittst nicht!“ Sie kontert: „Ich trete dir gleich ins Gesicht!“ Drama pur im Sommerhaus! Und als wäre das nicht genug, verliert Kandidatin Louise Matejczyk kurzzeitig das Bewusstsein. „Mir ist schwarz vor Augen“, stöhnt sie im Gras.

Am Ende triumphieren Tara und Dennis – und bekommen die Macht, ein Paar rauszuwerfen. Ihre Entscheidung kommt ohne Zögern: „Wir entscheiden uns für Paulina und Tommy.“ Tommy tobt. Sein Fazit ist knapp – und deutlich: „Tara und Dennis können sich f*****.“