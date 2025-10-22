Nach dem „Sommerhaus der Stars“ herrscht traurige Gewissheit

Am Dienstagabend (21. Oktober) zeigte RTL die siebte Episode des „Sommerhaus der Stars“. Heftige Tränenausbrüche und hitzige Streitereien überschatteten die ländliche Idylle in Bocholt-Barlo. Und sogar ein plötzliches Beziehungsende eines Paares stand im Raum.

Gemeint sind die Reality-Stars Edda und Micha. Letztgenannter drohte sogar mit einem Auszug, doch Edda konnte die Wogen glätten. Obwohl es im „Sommerhaus der Stars“ extrem eskalierte, konnte alle sieben Paare am Ende aufatmen. Niemand musste das Format verlassen.

Krawall, Wutausbrüche und Drama müssten doch eigentlich viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt haben. Doch war das wirklich so? Wie viele Menschen schalteten zur Primetime ein?

„Sommerhaus der Stars“: Das sind die aktuellen TV-Quoten

Die aktuellen „DWDL“-Einschaltquoten sprechen eine eindeutige Sprache. RTL und das „Sommerhaus der Stars“ müssen eine bittere Pille schlucken. So schalteten insgesamt nur 0,95 Millionen Zuschauer ein.

Und auch bei der jungen Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, zeigt sich ein trauriges Bild: Hier stehen nach „Quotenmeter“-Informationen 0,23 Millionen TV-Zuschauer und ein Marktanteil von 6,5 Prozent zu Buche.

Im Vergleich zu den anderen Primetime-Formaten musste sich das „Sommerhaus der Stars“ deutlich geschlagen geben. Doch einen kleinen Grund zur Freude gibt es: Über die Wochen war man doch insgesamt das stärkste Reality-Format.

Herber Quoten-Rückschlag

Schlussendlich ist keine klare Tendenz erkennbar. Nach einem zunächst verhaltenen Start mit Zielgruppenwerten von 9,5 und 8,8 Prozent konnte das Format in der Folgewoche leicht zulegen und erreichte 0,39 Millionen Werberelevante sowie einen zweistelligen Marktanteil von 10,0 Prozent.

Doch nun folgt also ein deutlicher Rückschlag. Es bleibt spannend, wie sich die „Sommerhaus der Stars“-TV-Quoten in der nächsten Woche entwickeln werden. Setzt sich der dramatische Abwärtstrend fort? Oder gibt es einen Lichtblick für den Sender und das renommierte Reality-Format?