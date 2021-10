„Sommerhaus der Stars“: Nach Mikes Drohung - Peggy hat „kranken Gedanken“

Mit ihrer eigenwilligen Art polarisieren Mike Cees Monballijn und seine Frau, Ex-„Tatort”-Darstellerin Michelle Monballijn, schon seit Folge eins im „Sommerhaus der Stars“. Nicht nur die Beziehung der beiden wirft Zweifel auf.

Auch der Umgang mit den restlichen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten spricht nur wenig für Teamgeist. Nachdem die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Stephan Jerkel am Abend zuvor gegen Mike Cees Monballijn und seine Frau gestimmt hatten, ist der 33-Jährige auf Kriegsfuß mit seinen einstigen Bündnis-Partnern.

Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Sommerhaus der Stars“: Mike Cees Monballijn schießt gegen „Goodbye Deutschland“-Stars

Für Mike Cees Monballijn ist klar, Peggy und Steff müssen das „Sommerhaus der Stars“ schnellstmöglich verlassen. Er will die beiden „ausschalten“.

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit 2016 bei RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Nach dem Finale wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

Die diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Mola Adebisi, Jana Pallaske, Lars Steinhöfel, Almklausi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

Am Ende jeder Folge stellt sich den Zuschauern die Frage „Wer ist rausgeflogen” – entscheidend dafür ist die erzielte Punktzahl bei den Spielen

„Jetzt gehen wir auf euch, Steff und Peggy“, kündigt der 33-Jährige siegessicher an. Spätestens beim Spiel zeigt sich dann aber – während Mike noch dabei ist seine Frau für ihr vermeintliches Fehlverhalten zu rügen, überzeugt Steff mit Muskelkraft.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Peggy will nach RTL-Spiel nur noch relaxen

Zurück im „Sommerhaus der Stars“ will Peggy nach der Anstrengung dann nur noch eins – eine heiße Wanne nehmen. Die schaumige Entspannung wird allerdings durch das Eintreffen von Mikes Frau Michelle gestört.

Mike Cees Monballijn und Michelle Monballijn wollen im RTL-„Sommerhaus der Stars” gewinnen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die ehemalige „Tatort“-Schauspielerin scheint sich an der badenden Peggy nicht zu stören und fängt an, sich lautstark die Haare zu föhnen.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Peggy hat Angst vor Michelle Monballijn

Dabei ist es nicht etwa der Lärm, der „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke Sorgen macht. Im anschließenden Interview erzählt sie ihrem Mann: „Tatsächlich habe ich so einen kranken Gedanken gehabt und habe so gedacht ‚Eigentlich lebensgefährlich. Wenn die jetzt würde wollen“… hätte sie den Föhn in die Wanne fallen lassen können.

„Man weiß manchmal nicht, wie die Leute ticken“, erklärt sich Peggy. Glücklicherweise hat sich Michelle Mikes Drohung anscheinend nicht zu Herzen genommen und beide Frauen konnten das Badezimmer wieder unbeschadet verlassen.

Dass Mike Cees Monballijn nicht nur verbal gut austeilen kann, zeigte er am Tag zuvor. Hier geriet er allerdings weniger mit seinen Mitspielern als mit seiner eigenen Frau aneinander. Die Auseinandersetzung hatte blutige Folgen für den 33-Jährigen.