Zehn Jahre „Sommerhaus der Stars“ – Fluch begann mit der ersten Staffel

Am 9. September 2025 startete auf RTL+ die mittlerweile zehnte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars.“ Kommenden Dienstag läuft die Sendung dann auch wieder im Free-TV. Seit 2016 haben sich sage und schreibe 82 Paare der Herausforderung gestellt. Doch das Experiment hat auch seinen Preis. Ganze 37 Paare gibt es heute nicht mehr.

Der „Fluch des Sommerhauses“ zieht sich durch die Geschichte des Formats wie ein roter Faden. Schon in Staffel eins kam es knüppeldick.

„Sommerhaus der Stars“-Fluch startete in erster Staffel

Gleich drei Paare trennten sich nach der Teilnahme in der ersten Staffel. Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger und Schauspieler Rocco Stark beendeten ihre Beziehung sogar noch vor der TV-Ausstrahlung. Auch die damaligen Gewinner Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan hielten nach ihrem Sieg nicht lange zusammen. Selbst Chris Töpperwien und Magey Kalley, die zunächst zwei Jahre glücklich zusammenblieben, gaben 2018 ihr Ehe-Aus bekannt.

So ähnlich ging es weiter. Nach der zweiten und dritten Staffel zerbrachen jeweils vier Beziehungen. In Staffel vier schafften es Mike Heiter und Elena Miras zwar trotz Dauerstreit zum Sieg, doch auch ihre Liebe zerbrach später.

„Sommerhaus der Stars“-Paare sorgten für Gesprächsstoff

Staffel fünf hatte vor allem für Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold Folgen. Nach öffentlichem Zoff und Imageverlust durch die damalige Ausstrahlung endete auch seine Beziehung mit Jenny Lange.

++ auch interessant: Jochen Horst privat: DIESES Trauma verfolgt den „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten noch nach 25 Jahren ++

Besonders brisant wurde es dann 2022. In Staffel sieben trennten sich Eric Sindermann und Katharina Hambüchen sogar live vor laufenden Kameras. Kurz darauf folgte das Aus für Siegerpaar Patrick Romer und Antonia Hemmer. Auch die Promi-Paare aus den Staffeln acht und neun blieben nicht verschont.

Mehr Themen und News:

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz beendeten ihre Beziehung noch vor der Ausstrahlung, ebenso Sarah Kern und Tobias Pankow im Jahr darauf. Die Kandidaten der diesjährigen Staffel sollten sich also besser warm anziehen.