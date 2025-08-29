„Sommerhaus der Stars“-Trennung: Diese prominenten Paare gehen getrennte Wege

Das „Sommerhaus der Stars“ sorgt nicht nur für Spannung, Drama und Tränen – sondern offenbar auch für gebrochene Herzen. Viele der prominenten Paare, die sich der Herausforderung der RTL-Reality-Show stellten, gingen anschließend getrennte Wege. Hier erfährst du, welche Beziehungen nach dem Sommerhaus zerbrachen.

Staffel 9: Trennung in aller Freundschaft?

Das beliebte Reality Format ist vor allem eins: eine Zerreißprobe für Beziehungen. Auch im „Sommerhaus der Stars“ 2024 wurde es den Promis nicht leicht gemacht. Für welche Paare endete das Liebesglück nach der neunten Staffel?

Tessa Bergmeier Jakob Morgenstern Sarah Kern Tobias Pankow Umut Tekin Emma Fernlund

Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern Nach einer Exit-Challenge musste das Paar die Sendung „Sommerhaus der Stars“ 2024 verlassen – und gaben kurz darauf nach jahrelangem On-Off ihr Beziehungs-Aus über Instagram bekannt. Der Grund sei nicht das Sommerhaus gewesen, sondern persönliche Differenzen.

Sarah Kern und Tobias Pankow Nach fünf Jahren Fernbeziehung trennte sich das Paar in Freundschaft. Verschiedene Lebensvorstellungen führten zuvor bereits schonmal zu einer Trennung, im November 2022 wagten sie dann einen zweiten Versuch. Gegenüber RTL bezeichnete Sarah Kern sein Verhalten im Sommerhaus jedoch als „Desaströs, respektlos und harsch.“.

Staffel 8: Pech in der Liebe, Glück im Spiel?

Die achte Staffel des „Sommerhaus der Stars“ hatte es in sich – Zoff, Provokationen und Herzschmerz waren an der Tagesordnung. Diese Paare gingen nach der Show getrennte Wege:

Gigi Birofio Dana Feist Maurice Dziwak Ricarda Raatz Walentina Doronina Can Kaplan Serkan Yavuz Samira Klampfl Hanna Sökeland Jessica Huber Justine Dippl Arben Zekic

Gigi Birofio und Dana Feist Die 8. Platzierten zogen in Folge 5 der achten Staffel ins Haus ein. Nach dem Sommerhaus war dann schnell Schluss – Dana warf Gigi Untreue vor. Gigi selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Auf Wolke 7 – Gigi Birofio und Dana Feist auf dem Boxevent ,,Fame Fighting“ Foto: Beautiful Sports

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz Sie belegten den 3. Platz der achten Staffel – und verloren nicht nur die Aussicht auf den Sieg. Kurz nach Beginn der Ausstrahlung kam es zur Trennung. Ricarda fühlte sich durch Maurice launische Art unter Druck gesetzt – ihm fehlte bei ihr der Ehrgeiz in der Show. Nach den Dreharbeiten ignorierte er seine Freundin schließlich und reagierte auf keine ihrer Kontaktversuche.

Walentina Doronina und Can Kaplan Aus Blitzverlobung nach einem Jahr Beziehung wurde ein filmreifer Rosenkrieg. Bei der ,“Late Night show“ machte Can Kaplan seiner Walentina einen Heiratsantrag – nach den Dreharbeiten des „Sommerhaus der Stars“ war dann alles aus. Auf die Trennung folgten Gewaltvorwürfe und öffentliche Anschuldigungen.

Walentina Doronina und Can Kaplan – verliebt, verlobt und dann doch getrennt Foto: Panama Pictures

Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Das Paar zog in Folge 7 der achten Staffel als Nachrücker-Paar in die Promi WG ein und verließen diese als Sieger. Nach vier Jahren Beziehung und eineinhalb Jahre nach dem Sieg folgte dann jedoch die Trennung. Vertrauensbrüche, Betrug und private Probleme sollen zur Trennung geführt haben. Serkan erntet seit dem Liebes-Aus reichlich Kritik an seiner Person – unter anderem werfen ihm Fans vor, er nutze private Dramen für Reichweite aus.

Staffel 7: Trennung live vor der Kamera

Für fünf Paare bedeutete die Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ das Beziehungs-Aus. Ein Promi-Paar trennte sich sogar live vor der Kamera – so etwas gab es in der Show noch nie! Für diese Stars nahm die Teilnahme kein Happy End:

Eric Sindermann Katharina Hambüchen Diogo Sangre Vanessa Mariposa Marco Cerullo Christina Graß Patrick Romer Antonia Hemmer Lisa-Marie Weinberger Marcel Dähne

Das hat es bisher im „Sommerhaus der Stars“ noch nicht gegeben: Liebes-aus vor laufender Kamera. Eric Sindermann und Katharina Hambüchen beendeten ihre Beziehung in der Show mit einem lauten Streit. Unter anderem beschimpfte Katharina ihren Ex-Partner mit Worten wie „Du bist das letzte Stück Scheiße“. Eric nutzte seine Teilnahme an der Sendung, um Aufmerksamkeit und Sendezeit zu generieren. In Folge 6 folgte für die Zwei der Auszug aus der Promi WG.

Staffel 6: Dramen und Seitensprünge

Dramen, Zoff und dann die Versöhnung? Die blieb bei einigen Paaren leider aus. Vier Promi-Paare gingen nach der Show getrennte Wege:

Steff Jerkel Peggy Jerofke Mike Cees Michelle Monbalijn Lars Steinhöfel Dominik Schmitt Maritta Krehl Almklausi

Steff Jerkel und Peggy Jerofke 24 Jahre hielt das Liebesglück – dann das plötzliche Ende. Doch 2024 wagten sie den Neuanfang und ließen sich von dem Vox-Format „Goodbye Deutschland“ dabei begleiten. Zuschauer vermuten hinter der kurzzeitigen Trennung eine PR-Strategie – die Vorwürfe streiten die Beiden jedoch vehement ab.

Staffel 5: Schlagzeilen, Skandale und Tränen

Diese Staffel war vor allem für Mobbingattacken unter den Stars bekannt. Aber auch Beziehungskrisen waren hier an der Tagesordnung. Ob jahrelange Ehe oder frischverliebt – der Sommerhausfluch macht vor niemandem Halt. Für diese Promis nahm die Show kein gutes Ende:

Georgina Fleur Kubilay Özdemir Iris Klein Peter Klein Eva Benetatou Chris Broy Andrej Mangold Jennifer Lange

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir Trotz Ehe und gemeinsamer Tochter sorgte das Paar immer wieder für Schlagzeilen. Die Beziehung war geprägt von Streit und Gewaltvorwürfen. Heute lebt Georgina mit ihrer Tochter alleine in Dubai.

Eva Benetatou und Chris Broy Im „Sommerhaus der Stars“ zeigten die Zwei sich als enges Team und kämpften gemeinsam gegen die Mobbing-Attacken der anderen Teilnehmer. Nach der Show folgte eine Schwangerschaft – und die Trennung wegen Fremdgehgerüchten. Einen öffentlichen Rosenkrieg später wurde das Kriegsbeil begraben und sie pflegen ein gutes Verhältnis – Sohn George zuliebe.

Das Ex-Paar mit Sohn George – Familienglück trotz einstigem Rosenkrieg Foto: Uwe Erensmann

Iris Klein und Peter Klein Ihre Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ war eher ein Kurzbesuch – In Folge 5 eingezogen und in Folge 7 schon wieder draußen. Nach ihrem Auftritt im Sommerhaus ging es für die Beiden weiter bergab – eine angebliche Affäre zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke, sowieso finanzielle Vorwürfe führten 2024 zur Scheidung.

Staffel 4: Drama trotz Babywunsch

Der Sommerhausfluch – nur ein Mythos? Für fünf Promi-Paare leider nicht. Nach der Show endete für diese Trash-TV Sternchen das Liebesglück:

Elena Miras Mike Heiter Yeliz Koc Johannes Haller Willi Herren Jasmin Herren Menowin Fröhlich Senay Ak Benjamin Boyce Kate Merlan

Mike Heiter und Elena Miras Nach dem Sieg und einer gemeinsamen Tochter trennten sie sich nach drei Jahren Beziehung. 2017 lernten sie sich in der ersten Staffel der Reality-TV-Show „Love Island“ kennen. Das Paar war vor allem für eins bekannt: öffentliche Beschimpfungen und Streitereien. Der Rosenkrieg nach der Trennung war dementsprechend wenig überraschend.

Abschied am Flughafen – Elena Miras auf dem Weg ins Dschungelcamp 2020 Foto: STAR-MEDIA

Yeliz Koc und Johannes Haller Ein Hin und Her der Gefühle – vom Kennenlernen bis zu Trennung nach dem Sommerhaus. Das Paar traf 2018 bei der TV-Show „Bachelor in Paradise“ erstmals aufeinander. Im ,,Sommerhaus der Stars“ zeigten sie sich als eingespieltes und harmonisches Team und ernteten viel Sympathie von den Zuschauern. Damals äußerten sie den gemeinsamen Kinderwunsch – doch dann gab es das plötzliche Beziehungs-Aus.

Willi und Jasmin Herren Verheiratet seit 2018, folgte im März 2021 die Trennung. Mangelnde Liebe war nicht der Grund für die Trennung – Jasmin machte familiäre Einflüsse seitens Willi dafür verantwortlich. Willi äußerte sich öffentlich nicht dazu.

Menowin Fröhlich und Senay Ak 14 Jahre Beziehung, fünf Kinder und die standesamtliche Hochzeit im September 2019 – Sommerhaus machte der ehemalige DSDS-Teilnehmer 2014 seiner Senay den Heiratsantrag. Aber Drogenprobleme und Kontrollverhalten seinerseits führten letztendlich zur Trennung.

Menowin Fröhlich und Senay Ak auf der Premiere seiner neuen Single im Jahr 2023. Foto: STAR-MEDIA

Staffel 3: Reality, Rosenkrieg und ein stilles Aus

Beim „Sommerhaus der Stars“ werden nicht nur die strategischen Fähigkeiten der Stars getestet – sondern vor allem die Beziehungen. Diese Promi-Paare sind an dem Experiment gescheitert:

Micaela Schäfer Felix Steiner Patricia Blanco Nico Gollnick Bert Wollersheim Bobby Anne Baker

Micaela Schäfer und Felix Steiner Knapp drei Jahre waren das Erotikmodel und der Journalist ein Paar. Unterschiedliche Lebensansichten und Micaelas Offenheit führten 2018 zur Trennung – während der Show nahm sie kein Blatt vor den Mund und plauderte die ein oder anderen intimen Details aus.

Micaela Schäfer und Felix Steiner – hier noch ganz verliebt Foto: HMB-Media

Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Das Paar flog in der dritten Staffel als erstes raus. Bereits in der Show zweifelte Bobby an der Fernbeziehung zu dem Ex-Rotlichtkönig. Seit 2017 waren die Beiden ein Paar – ihre Beziehung wurde erst mit der Ausstrahlung des Formats bekannt.

Patricia Blanco und Nico Gollnick Dieses Promipaar sorgte während der Ausstrahlung für viel Gesprächsstoff: Die Viertplatzierten trennte ein Altersunterschied von 19 Jahren. Die Tochter des Schlägersängers Roberto Blanco lernte Nico an einer Champagner-Bar im KaDeWe kennen. Nach nur wenigen Monaten Beziehung machte Patricia die Trennung via Instagram öffentlich.

Staffel 2: Große Liebe und ein tragisches Ende

Auch in dieser Staffel hat der Sommerhausfluch wieder zugeschlagen. Diese Pärchen hat es diesmal getroffen:

Martin Semmelrogge Sonja Semmelrogge Nico Schwanz Saskia Atzerodt Helena Fürst Ennesto Monté Aurelio Savina Lisa Freidinger

Nach 20 gemeinsamen Jahren trennten sich Martin und Sonja Semmelrogge – nur kurze Zeit später verstarb Sonja 2018 im Alter von 54 Jahren an Krebs.

Staffel 1: Die ersten Trennungen nach dem Sommerhaus

Die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ kostete bereits in der ersten Staffeln einigen Promis ihre Beziehung. Diese Stars gingen nach der Show auseinander:

Chris Töpperwien Magdalena Kalley Angelina Heger Rocco Stark Xenia Prinzessin von Sachsen Rajab Hassan

Nach fünf Jahren Ehe folgte 2018 für Chris Töpperwien und Magdalena Kalley die Trennung – 2019 dann die Scheidung. Trotz Liebes-Aus pflegen beide ein freundschaftliches Verhältnis.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch trifft viele Promi-Paare. Äußere Umstände, TV-stress oder persönliche Probleme – das Format stellt die Liebe auf eine harte Probe.

Du willst wissen, welche Paare in den vergangenen zwei Staffeln als Sieger aus dem „Sommerhaus der Stars“ gingen? Hier erfährst du, wer sich den Titel „Das Promipaar des Jahres“ geholt hat: