Tommy Pedroni: Sie waren die Schlimmsten im „Sommerhaus der Stars“

Es ist wieder einiges los im diesjährigen „Sommerhaus der Stars“. Acht Folgen sind bislang online und in keiner von ihnen herrschte durchgehend Harmonie. Da wurde gestritten, sich vor laufender Kamera fast getrennt, es gab Alkoholexzesse und Intrigen.

Mit dabei ist auch Realitystar Tommy Pedroni. Der 30-Jährige zog mit seiner Freundin Paulina Ljubas ins „Sommerhaus der Stars“ und auch einige Zeit nach dem Dreh der Sendung, scheinen ihn die Geschehnisse in der Show noch immer zu beschäftigen.

„Sommerhaus der Stars“-Stars im Dauerzoff

Im Interview im Rahmen der „Promihof“-Premiere auf dem Gertrudenhof in Hürth verriet Pedroni gegenüber dieser Redaktion, wen er am schlimmsten fand. „Silva und Jochen. Eigentlich Steffi auch“, so Pedroni. Sein Vergleich: Der Film „Split“ mit James McAvoy. „Wo der so zehntausend Persönlichkeiten hat. Die sollten da zum Casting gehen für nächstes Mal. Im Haus, vor dir, war alles super. Und dann bei den Nominierung waren sie eine andere Person“, erklärt der Realitystar.

Er habe aber auch Spaß an all dem Trubel im Haus gehabt, so Tommy: „Ich persönlich mag das, wenn die Leute ausrasten. Was mich betrifft, ich raste halt nicht aus, weil ich will ja, dass die anderen ausrasten. Man muss sich einfach ein bisschen unter Kontrolle haben.“

„Man muss sich einfach ein bisschen unter Kontrolle haben“

Dabei geht Tommy auch auf die Kommentare im Netz ein, die ihn wegen seiner Fragetechniken im Haus kritisierten. „Wenn eine ganz simple Frage dich schon zum Ausrasten bringt… Das sind ja keine komischen Fragen unter der Gürtellinie. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe, ganz normale Fragen. Wenn dann das Paar schon zerbricht wegen solcher Fragen, dann ist das ein bisschen lächerlich.“

Er wisse aber auch genau, welche Punkte er ansprechen müsse, gibt der TV-Star zu: „Ich schaue am Anfang, wie die sich verhalten. Das ist wirklich nicht kompliziert zu sehen, wo da die meisten Probleme sind.“