„Sommerhaus“-Star ungeniert: „Mein erster Sex war im Puff, und Papa hat bezahlt“

Im „Sommerhaus der Stars“ zeigt sich Silva Gonzalez (45) gern als Macho. In gewohnter Manier spricht der Sänger nun über ein pikantes Erlebnis, das ihn bis heute prägt. Offen wie nie erzählt der „Hot Banditoz“-Star, dass sein erstes Mal alles andere als gewöhnlich war. Statt peinlicher Aufklärungsgespräche habe es bei Familie Gonzalez allerdings eine andere Lösung gegeben…

Gegenüber „Bild“ verrät Silva: „Meinen ersten Sex hatte ich im Puff – und Papa hat bezahlt! Ich verlor meine Unschuld an eine wunderschöne Sexarbeiterin. Sie sah aus wie Naomi Campbell und war eine richtige Granate.“

So verrückt lief Silvas erstes Mal ab

Sein Vater Taylan (†84) war damals türkischer Generalkonsul in Antwerpen. Während eines Ferienbesuchs habe er seinen Sohn ganz direkt gefragt, ob er schon Erfahrungen mit Frauen gemacht habe. Silva erinnert sich: „Als ich verneinte, meinte er, dass ich jetzt mal meine Männlichkeit beweisen müsse, und fragte, ob er mich in einen Puff einladen könne. Das hat mich natürlich gereizt und ich habe ja gesagt.“

Was dann folgte, war ein Erlebnis, das der Sänger nie vergessen wird. Er sagt: „Das war wie im Schlaraffenland. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, ob ich eine Rothaarige, Blondine oder Brünette nehmen soll. Da sah ich diese exotische Schönheit in Dessous und entschied mich für sie. Ich dachte mir, eine Blonde würde ich sicher später auch in Hamburg noch finden.“

„Sommerhaus“-Star Silva: „Es war ein sehr schönes Erlebnis“

Seine Auserwählte hieß Jennifer und war Anfang 30. „Sie fing nach der Geldübergabe gleich an, mich da unten zu bearbeiten. Bei mir tat sich aber erst mal nichts. Ich war zu aufgeregt und überfordert mit der Situation. Ich sagte ihr, dass es mein erstes Mal sei, und sie war dann so liebevoll, dass ich schnell meine Nervosität verlor und sich bei mir dann auch endlich etwas regte.“

Am Ende lief alles besser als gedacht, und Silva hatte sogar Lust auf eine Zugabe. Also zahlte er den Rest des Geldes und startete Runde zwei. „Ich war jetzt viel entspannter und konnte den Sex richtig genießen. Es war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis und ich hätte mir kein besseres erstes Mal wünschen können“, resümiert er.