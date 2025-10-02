„Sommerhaus“-Drama geht nach den Dreharbeiten weiter: „Ekelhaft“

Es war DER Skandal der bisherigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel. In einem mehr-minütigen Beleidigungs-Marathon gingen „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez und Dennis Lodi, der Freund von Tara Tabitha in Folge fünf aufeinander los. Doch der Zoff war mit Ende der Folge noch lange nicht beendet.

Denn nun legt Silva – lange nach Abschluss der Dreharbeiten – via Instagram nach. In seiner Story beleidigt er Dennis unter anderem als „Hund“ und „kleine Schwuchtel“, der sich mit den „Großen“ anlege. Der schießt via Instagram zurück, kündigt an, dass „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Silva Post von seinem Anwalt erwarten dürfe.

„Sommerhaus der Stars“-Streit geht online weiter

Doch damit nicht genug. In den Kommentaren von Dennis‘ Beitrag formiert sich Widerstand gegen Silva. „Ey ich bin schockiert!!! Ich habe echt keine Worte dafür, das geht gar nicht!! Wie kann man so sein???“, fragt beispielsweise Dennis‘ Partnerin Tara Tabitha. „Sommerhaus“-Kollegin Paulina Ljubas schreibt: „Ich will kein Mucks von dem beim Wiedersehen hören.“

Und auch RTL-Star Andreas Wendt scheint schockiert ob der Aussagen von Silva Gonzalez. „Und sowas Ekelhaftes wird in Deutschland als ‚Star‘ bezeichnet. Das ist schon tragisch genug. ‚Mit den großen anlegt‘. Sieht eher nach medialem Überlebenskampf ohne Konzept aus. Ekelhaft“, so der Ex-Juror der Sport-1-Show „My Style rocks“.

Silva Gonzalez hat sich mittlerweile via Instagram entschuldigt: „Das war echt beschissen von mir, ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken, und in diesem Suffkopf habe ich dann leider so eine Scheiße von mir gegeben. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen.“ Er arbeite daran, so Silva, mache eine Therapie.

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars“ stets dienstags und vorab bei RTL Plus.