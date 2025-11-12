Finale im „Sommerhaus der Stars“: Dieses Ende ist ein schlechter Witz

Das „Sommerhaus der Stars“ ist beendet. Die letzten Entscheidungen wurden getroffen, die letzten Streits ausgefochten. Das Finale ist gelaufen. Doch wer es bereits gesehen hat (Die Folge ist seit Dienstag, 11. November 2025, bei RTL Plus abrufbar), dürfte mir zustimmen, dass das Ende einfach nur ein schlechter Witz war.

Gab es doch in der gesamten Staffel genau drei Paare, denen man den Titel „Paar des Jahres“ nun wirklich nicht zugestehen wollte. Das eine Paar war Silva und Stefanie. Weniger wegen Stefanie, dafür umso mehr wegen Silva, der nach seinen widerlichen Aussagen im und nach dem „Sommerhaus der Stars“ den Sieg einfach nicht mehr verdient hatte.

Das „Sommerhaus der Stars“ hat sein Siegerpaar gekrönt

Das zweite Paar war Sarah Joelle und ihr mittlerweile Ex-Freund Ersin. Selten wohl gab es ein Paar, das so unangenehm miteinander umgegangen ist, wie die beiden. Toppen konnten sie dagegen nur die letztlichen Gewinner des „Sommerhaus der Stars“: Edda und Micha.

Zehn Folgen lang zickten sich die beiden an. Es wurde beleidigt, geweint und geschimpft. Sogar der Auszug war eigentlich schon vollzogen, dann aber doch noch in letzter Sekunde zurückgezogen.

So unverdient!

Umso passender, dass sie das Finalspiel, Edda und Micha standen sich Marvin Kleinen und seiner Freundin Jenny gegenüber, nur durch einen Fehler der Kontrahenten gewannen. Um was es ging? Die Paare mussten auf einem schmalen Steg balancierend, ein an zwei Seilen befestigtes Brett in der Waage halten und zudem darauf Holzklötze balancieren. Sieben an der Zahl sollten aufeinander stehen, leider jedoch fiel der Turm von Marvin und Jenny im letzten Moment, was Edda und Micha die Chance gab, das Spiel für sich zu entscheiden.

Ein Drama in letzter Sekunde und wohl einer der unverdientesten „Sommerhaus“-Siege der jüngeren Show-Geschichte. Denn nicht mal im Triumph konnte Edda ihre Mäkeleien an ihrem Freund unterlassen. Als dieser sie mit Schampus bespritzte rief Edda nur: „Boah Micha, ich hasse dich!“ Das Paar des Jahres, meine Damen und Herren!