„Sommerhaus“-Star macht Schwangerschaft öffentlich – der Grund ist traurig

Sarah Joelle Jahnel überrascht ihre Fans mit privaten Neuigkeiten – und einer klaren Ansage! Die Reality-Teilnehmerin aus dem diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ erwartet ihr zweites Kind.

Gegenüber „Bild“ bestätigt Sarah Joelle: „Ja, es stimmt. Ich bin schwanger.“

Doch bevor die Gerüchteküche überkocht, stellt sie klar: „Aber Ersin ist nicht der Vater. Er hat mit dem Baby nichts zu tun und wird auch nie etwas mit ihm zu tun haben.“

„Ich möchte Halbwahrheiten und Spekulationen vorbeugen“

Mit Ersin B. war Sarah Joelle in der aktuellen Staffel vom „Sommerhaus“ zu sehen. Ihre Beziehung galt als laut, stürmisch – und endete noch vor Ausstrahlung der letzten Folgen. Nach dem TV-Aus zog die Sängerin einen klaren Schlussstrich. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, warum sie die Schwangerschaft überhaupt öffentlich machte.

„Eigentlich ist es für mich noch zu früh, darüber zu sprechen, zumal ich mich aufgrund von erhöhtem Stress in einer absoluten Risikoschwangerschaft befinde.“ Sie sei von geplanten Veröffentlichungen anderer überrascht worden: „Ich habe erfahren, dass einige Personen und Medien meine Schwangerschaft öffentlich thematisieren wollen. Ich möchte Halbwahrheiten und Spekulationen vorbeugen.“

Was genau vorgefallen war, lässt der RTL-Star offen. Nur so viel: „Ich könnte noch so viel mehr sagen und auch belegen, doch das sind Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören.“ Nach „Bild“-Informationen lebt Sarah Joelle inzwischen mit einem neuen Partner auf Mallorca. Dort hat sie – nach eigenen Worten – endlich Ruhe gefunden. „Ich habe jemanden kennengelernt und in ihm den Halt gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat“, schreibt sie auf Instagram.

Für Sarah Joelle ist es das zweite Kind. 2020 wurde Tochter Lia geboren, die sie allein großzieht. Für ihr Baby wünscht sich der „Sommerhaus“-Star vor allem Frieden und Stabilität. „Ein Baby ist ein Geschenk. Es verdient Schutz, keine Spekulationen.“