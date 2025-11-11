„Ach krass!“: Sommerhaus-Star bekommt unerwartetes Angebot – es geht um das Finale

Im Sommerhaus fliegen kurz vor dem großen Finale nicht nur die Fetzen, sondern auch die Deals. Ein Angebot bringt plötzlich alles durcheinander…

Eigentlich schien die Entscheidung längst gefallen. Die verbliebenen Promi-Paare hatten sich mehrheitlich darauf geeinigt, dass Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (36) endlich rausfliegen sollen. Wochenlang hatten die beiden „Hot Banditoz“ das Feld aufgemischt, sich in Challenges immer wieder gerettet und für reichlich Lärm gesorgt. Doch diesmal, so dachten alle, ist endgültig Schluss.

Sommerhaus-Star bekommt unerwartetes Angebot

„Hey! Ho! Let’s Go“, ruft Silva gewohnt gelassen, als Sarah Joelle Jahnel (36) die Entscheidung verkündet. Doch dann passiert das Unerwartete: „Ach krass! Da ist noch was Zweites, stopp!“, ruft sie plötzlich und zieht einen zweiten Zettel aus dem Umschlag. Dieser richtet sich direkt an sie. Darauf steht, dass Sarah Joelle freiwillig auf ihren Platz im Finale verzichten kann. Tut sie das, dürfen Silva und Steffi im Rennen bleiben.

Ein ungewöhnliches Angebot, das alle überrascht. Denn Sarah Joelle hatte in den letzten Tagen mehrfach betont, dass sie sowieso keine Lust mehr habe. „Ich will einfach nur raus“, jammerte sie schon mit gepackten Koffern im Garten. Jetzt könnte sie ihre Worte wahr machen, und dafür sorgen, dass die „Hot Banditoz“ doch noch im Finale stehen. Doch die Sache hat einen Haken! Mit dem Ausstieg würde sie auch auf die Chance verzichten, 50.000 Euro zu gewinnen.

„Ich gewinne eh nicht“, sagt sie, während die anderen Paare fassungslos auf die Szene starren. Nach einer kurzen Denkpause fällt ihr ein: „Man könnte das Geld ja auch teilen.“ Silva und Steffi sind Feuer und Flamme.

Am Ende entscheidet sich Sarah-Joelle jedoch anders: „Ich bleibe hier!“, und sichert sich damit ihren Platz im großen Sommerhaus-Finale.