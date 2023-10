„Sommerhaus der Stars“ kurz vor dem Aus? RTL-Rausschmiss sorgt für Wirbel

In der 6. Folge von „Sommerhaus der Stars“ flogen die Fetzen. Gigi und seine Partnerin Dana waren gerade erst ins Haus eingezogen, da mussten sie schon wieder ihre Koffer packen – und mit ihnen gleich Walentina Doronina und Can Kaplan.

Die Pärchen gerieten erst verbal und anschließend sogar körperlich aneinander. RTL zog die Reißleine und schmiss beide kurzerhand aus dem „Sommerhaus der Stars“. Nun sorgt einer der Ex-Kandidaten mit einer heftigen Behauptung erneut für Wirbel.

„Sommerhaus der Stars“: Doppelter Rauswurf

Nach der Nominierung eskaliert die Situation im „Sommerhaus der Stars“ zwischen Gigi und Can Kaplan. Die beiden Männer geraten aneinander, wobei es zu einer Handgreiflichkeit kommt. Gigi drückt Can die Hand gegen den Kopf. Es sieht danach aus, als ob er seinen Kontrahenten schubsen wolle und dabei abrutscht. Dadurch erwischt er Walentina ebenfalls leicht an der Schläfe.

Das Security-Personal greift ein und RTL schmeißt Gigi und seine Partnerin raus. „Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen“, lautet das offizielle Statement von RTL auf Instagram. Doch damit nicht genug. Kurz darauf müssen auch Walentina und Can die Promi-WG verlassen.

Stellten Bewohner ein Ultimatum?

Unter den Bewohnern herrschte nach dem Exit weiterhin eine angespannte Stimmung. Dem Sender zufolge machten die anderen Paare die „verbalen Angriffe“ von Walentina verantwortlich. „Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen“, so die Erklärung.

Auf den Instagram-Beitrag reagiert Can Kaplan umgehend und nennt nun weitere Details: „Wir mussten gehen, weil die anderen die Produktion erpresst haben. Entweder wir müssen gehen oder alle anderen gehen. Mobbing hoch 10“, schimpft er. Hätten die Bewohner ihre Drohung tatsächlich wahr gemacht, hätte das womöglich das Aus vom „Sommerhaus der Stars“ bedeutet. Denn ohne Teilnehmer keine Show. Aber gab es so ein Ultimatum überhaupt? Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte sich ein RTL-Sprecher nicht genauer zu den Behauptungen äußern und verwies auf das bereits angegebene Statement.