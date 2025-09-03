Erster „Sommerhaus der Stars“-Trailer: Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen

Es geht wieder los. Krach, Krawall und Chaos mitten in der nordrhein-westfälischen Provinz. Umgeben von Weiden, Feldern und grasenden Paarhufern fetzen sich ab dem 9. September wieder mal mehr, mal weniger prominente Paare, um am Ende die Chance auf 50.000 Euro „Schmerzensgeld“ zu bekommen.

Am Mittwoch (3. September 2025) veröffentlichte RTL den ersten Trailer zur neuen Staffel. Wir sehen nackte Tatsachen, Tränen, Hohn, Spott, Beleidigungen und vor allem gaaaaaaanz viel Drama. „Das Sommerhaus der Stars“ eben.

„Das Sommerhaus der Stars“ geht los – und ich kann es kaum mehr erwarten

Die ersten Minuten, sie erinnern an die dunkelsten Momente der Kultsendung. An die Dramen rund um Andrej Mangold, der 2020 mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange an der Show teilgenommen hatte. Was übrig blieb, waren schwerwiegende Vorwürfe gegen den einstigen Bachelor-Sunnyboy und eine zerbrochene Beziehung. Aber auch an 2023, als mit Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Gigi Birofio und Dana Feist gleich zwei Paare wegen Handgreiflichkeiten die Sendung verlassen mussten.

Nicht auszuschließen, dass es auch in diesem Jahr wieder zu derlei Eskalationen kommen könnte. Im Trailer jedenfalls zählen wir in nur zweieinhalb Minuten sportliche 22 Fäkalausdrücke.

Und ich muss gestehen: Ich finde es unterhaltsam. Auch wenn sich immer mal wieder mein schlechtes Gewissen meldet. „Dominik, das kannst du doch nicht gut finden“, sagt es mir, „Mobbing und Intrigen sind keine Unterhaltung“.

Natürlich weiß ich, dass mich mein inneres Engelchen da nicht täuscht. Dennoch fiebere ich dem Start der Sendung entgegen. Ich freue mich auf die Streitereien, ich freue mich auf die immer wiederkehrend überraschten Gesichter, wenn die X- bis Z-Promis zum ersten Mal das Haus betreten und bemerken, dass sie doch nicht im Ritz-Carlton untergekommen sind, ich freue mich auf die immer gleichen Spiele, in denen die Teilnehmer immer wieder erbärmlich versagen.

Dass ich mir diese Freude damit erkaufe, dass ich auch die Intrigen, die Streitereien weit unter der Gürtellinie und die geistige Entblößung ertrage – ja, das habe ich für mich akzeptiert. Auch wenn mein Gewissen wohl nie ganz schweigen wird.

