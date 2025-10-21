„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer völlig entsetzt – „Krank“

Die 10. Staffel des RTL-Reality-Formats „Sommerhaus der Stars“ läuft nun schon seit Mitte September. Und dennoch nehmen Drama, Diskussionsstoff und geballte Zuschauerunterhaltung nicht ab.

Im Gegenteil! Noch sieben verbleibende Paare kämpfen um das satte Preisgeld von 75.000 Euro. In packenden und vielseitigen Challenges treten sie gegeneinander an und müssen durchgehend unter einem Dach miteinander leben. Ein Umstand, der die Gemüter aller Realitystars extrem erhitzt.

In der 7. Ausgabe kommt es zu einem Fiasko. Tränenausbrüche, Streitereien und ein Beziehungseklat stehen plötzlich im Fokus. Das schlägt bei den Zuschauern schon vor der linearen Ausstrahlung extrem hohe Wellen.

„Sommerhaus der Stars“: Micha und Edda stehen im Fokus

Ein „Sommerhaus der Stars“-Paar sticht in der aktuellen Staffel besonders heraus: Edda und Micha. Ständig eskaliert es zwischen den beiden. Vor laufender Kamera drohen sie sich mit Trennungen.

++ auch für dich interessant: „Sommerhaus der Stars“-Paar wird deutlich – warum ihr Exit ein Leben gerettet hat ++

Nach einer verpatzten kniffligen Geschicklichkeitschallenge kochen die Gemüter über. Micha wirft Edda vor, dass er ihren Ansprüchen nie gerechnet werden könne. „Es geht mir so auf den Piss. Ich weiß gar nicht, was du dir einbildest, mir immer zu sagen, dass ich nicht an mich glaube. Das nervt. Lass es sein“, geht er sie vor der RTL-Kamera an.

Und auch vor der versammelten Reality-Star-Truppe schimpft Micha sich den Frust von der Seele: „Dein Verhalten geht mir auf den Sack. Reiß dich am Riemen, Edda! Du musst es nicht immer bei anderen austragen.“

„Sommerhaus der Stars“: Die 7. Folge lässt keinen Fan kalt

Doch das war noch nicht die Spitze des Eisbergs! Am Ende eskaliert es gewaltig und sogar ein Beziehungs-Aus steht plötzlich im Raum. Auf Instagram diskutieren die Zuschauer unter einem aktuellen Beitrag, einem kleinen Ausschnitt der aktuellen Episode, heftig. Viele zeigen sich fassungslos über die gezeigten Momente und die Art der Kommunikation des Paares. Schnell wird deutlich: Die 7. Folge lässt niemanden kalt.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Mir tut Edda so leid. Micha lässt ihr gar keine Chance mehr, irgendetwas zu retten, weil er nichts zulässt und sie immer weiter fertig macht.“

„Wie toxisch eine Beziehung sein kann. Es tut echt weh, das mitanzusehen.“

„Ich habe voll die Tränen bekommen bei Micha und Edda. Keine Ahnung, wieso. Die Folge ist krank.“

„Micha, du sollst heilen. Edda, du sollst heilen. Ihr beide solltet an euch arbeiten, um wieder ein gesundes Beziehungsbild zu bekommen […].“

„Ich finde es teilweise echt schlimm, wie die Paare miteinander umgehen.“

Die gesamte Episode wird am Dienstagabend (21. Oktober) zur Primetime bei RTL ausgestrahlt. Sie ist schon vorab bei RTL+ verfügbar.