„Sommerhaus der Stars“: Jetzt stehen alle Paare fest – mit IHNEN hätte niemand gerechnet

Bald geht es wieder los! Dann ziehen neue Paare ins „Sommerhaus der Stars“. Nun soll auch feststehen, wer in diesem Jahr dabei sein wird. Doch mit einem Paar hätte wohl niemand gerechnet.

Schon seit Wochen wird spekuliert, wer in diesem Jahr bei „Sommerhaus der Stars“ dabei sein wird. Jetzt will die „Bild“ herausgefunden haben, um welche C-Promis es sich dabei handelt.

Das sind die Paare bei „Sommerhaus der Stars“:

Iris und Peter Klein, Eltern von Daniela Katzenberger

Caro und Andreas Robens, „Goodbye Deutschland“-Auswanderer

Marc Terenzi und Viviane Ehret-Kleinau, Sänger und Freundin

Carina Spack und Serkan Yavuz, „Bachelor in Paradise“-Kandidaten

Rafi Rachek und Sam Dylan, Bachelor-Kandidat und Freund

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, Ex-DSDS-Kandidatin und Freund

Klaus „Almklausi“ Meier und Maritta Krehl, Ballermann-Sänger und Frau

Denise Kappes und Henning Merten, Bachelor-Kandidatin und Freund

IHRE Teilnahme überrascht

Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt. Foto: imago images / Gartner

Vor allem die Teilnahme von Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld und ihrem Freund Tim Sandt kommt überraschend. Wie die „Bild“ berichtet, soll das Paar ein entsprechendes Angebot zunächst abgelehnt haben. Nachdem Melanie Müller und ihr Mann Mike Blümer kurzfristig abgesprungen sind, sollen die beiden ein erneutes Angebot erhalten haben - zu besseren Konditionen.

Dreharbeiten beginnen im Juni

Das sollen die beiden schließlich angenommen haben. Und das obwohl die 30-Jährige nie an einer Trash-TV-Show teilnehmen wollte, so die „Bild“.

Nachdem sich das „Sommerhaus der Stars“ vergangenes Jahr in Portugal befunden hatte, müssen die Promis in diesem Jahr wegen des Coronavirus in Deutschland bleiben. Bereits am 1. Juni sollen die Dreharbeiten nach dem Ende einer zweiwöchigen Quarantäne starten. Ausgestrahlt werden sollen die Folgen im Sommer. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. (cs)