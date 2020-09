„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Die Nominierung eskaliert – und Bachelor Andrej freut sich „Ich war hilflos“

Im „Sommerhaus der Stars“ kracht es gewaltig! Die Nominierung am Mittwoch hat es ziemlich in sich.

Die sechste Folge des „Sommerhaus der Stars“ hat es wieder ordentlich in sich. In der RTL-Show brodelt es gewaltig. Grund dafür ist Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris Broy.

Bachelor Andrej Mangold will die Zwei unbedingt aus dem „Sommerhaus der Stars“ verbannen. In der Nominierung eskaliert die Situation plötzlich total.

„Sommerhaus der Stars“: Andrej Mangold hetzt die Gruppe auf

Die Fronten im „Sommerhaus der Stars“ sind schon längst verhärtet. Eva und Chris sind Andrej ein Dorn im Auge. Also stichelt er den Rest der Bande gegen die beiden auf.

Am Ende der Folge muss ein Paar die RTL-Show verlassen, doch niemand will die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro sausen lassen. Deshalb ist es das Beste, wenn alle zunächst an einem Strang ziehen und sich absichern können. Andrej dominiert die Gruppe und gibt offenbar den Ton an. Zum Leidwesen von Eva und Chris.

Das „Bachelor“-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange ist heiß auf den Sieg. Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius

„Andrej ist eine recht dominante Person im Haus, das merkt man ja immer wieder. Und die Anderen folgen ihm scheinbar auf Schritt und Tritt. Wenn er Äußerungen über Eva macht, sind natürlich alle safe bei ihm und hacken dann auch auf Eva rum – auch wenn sie nichts gemacht hat“, erkennt Peter Klein.

Das sind die verbliebenen „Sommerhaus der Stars“-Paare:

„Goodbye Deutschland“-Stars Andreas und Caroline Robens

„Bachelor“-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange

Sängerin Annemarie Eilfeld und Marketingexperte Tim Sandt

YouTube-Influencer-Paar Lisha und Lou

Reality-TV-Star Iris Klein und Sänger Peter Klein

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou und Fitness-Motivator Chris Broy

Hypnotiseur Martin Bolze und Designerin Michaela Scherer

Streit eskaliert: Eva vs. Andrej – „Du bist hier wegen IHM!“

In der Nominierung lässt Andrej keine Situation aus, um Eva zu zeigen, dass sie unerwünscht ist. Das lässt sich die Griechin nicht gefallen. Plötzlich mischt sich auch Annemarie Eilfeld ein: „Du bist hier wegen ihm! Sorry, sei mal ein bisschen dankbar. Denkst du, dich hätte irgendjemand hier eingeladen, wenn er nicht da wäre?!“

Eva, die „Bachelor“-Zweitplatzierte im Jahr 2019, hat in der Vergangenheit mit einer intimen Beichte auf sich aufmerksam gemacht. Denn was keiner davor gewusst hat: Während der RTL-Kuppelshow sollen der Bachelor und sie sogar Sex gehabt haben. Ein pikantes Detail, das selbst Andrejs Freundin Jenny, die „Bachelor“-Gewinnerin, bis dahin nicht gewusst haben soll.

Als sich Tim Sandt und Chris Broy ankeifen, lacht sich Andrej ins Fäustchen. Dass die Situation sich derartig erhitzt, scheint den 33-Jährigen zu freuen. Sein Plan geht schließlich auf. Sein Ex-Flirt wird von allen runtergemacht.

Influencerin Lisha platzt der Kragen: „Du bist eine Ratte!“

Eva sei nur „die Frau, die mit dem Bachelor geschlafen hat“, meint Tim. Als sich der Streit zuspitzt, zeigt Eva ihren Konkurrenten den Mittelfinger. „Oh, nice! Das war nice. Mittelfinger in die Kamera, nice!“, kommentiert Andrej den Ausraster der 28-Jährigen ironisch. „Ich war hilflos“, gesteht Eva Benetatou anschließend im Interview.

Doch es wird noch wilder, als auch Influencerin Lisha ihren Senf dazugibt. Sie ist Evas falsches Spiel satt. Plötzlich platzt es aus ihr: „Annemarie war noch diejenige, die dir eine Chance gegeben hat, und du bist gerannt wie eine Fo*** und hast gepetzt! Also erzähl nicht, wir haben dich ausgeschlossen. Du bist eine Ratte!“ Dann steht Lisha auf und stürmt davon. „Ich bin wirklich dankbar, dass hier Kameras sind und ich mich nicht vergesse“, so die 33-Jährige.

Die einstige „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou ist mit ihren Nerven am Ende. Foto: TVNOW

Nach der Nominierung bricht Eva in Tränen aus. Eva überlegt, das Haus freiwillig zu verlassen, doch so weit lässt es ihr Verlobter zum Glück nicht kommen. „Ich habe dir schon immer gesagt: 'Wir beide gegen den Rest der Welt!'“, so Chris. Das ist mal eine Kampfansage.

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft ab dem 4. Oktober jeden Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen sind ebenfalls online in der TVNOW-Mediathek zu sehen.