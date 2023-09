„Sommerhaus der Stars“: Claudia Obert mit Sex-Show – RTL macht klare Ansage

Das lange Warten der Trash-TV-Fans hat sich gelohnt: Das „Sommerhaus der Stars“ ist endlich sowohl bei RTL+ als auch im Free-TV gestartet und bietet schon in den ersten Folgen gute Unterhaltung – je nach Geschmack eben.

So scheiden sich vor allem an Claudia Obert und ihrem Partner Max Suhr die Geister. Während die einen das unbekümmerte, fast schon frivole Verhalten der 61-Jährigen feiern, gehen anderen die Sex- und Alkohol-Gelage im „Sommerhaus der Stars“ zu weit. Gerade die als „Trockensex“ bezeichneten Fummeleien in der ersten Folge sehen viele kritisch – zumal das „Sommerhaus der Stars“ ja auch eine Unterhaltsungsshow zur Primetime ist. RTL verteidigt die Szenen allerdings.

„Sommerhaus der Stars“: Schlüpfrige Szenen bei RTL

Was haben RTL-Zuschauer im „Sommerhaus der Stars“ nicht schon alles mit ansehen müssen…Da fummelte der Wendler an seiner heutigen Ehefrau Laura Müller herum, und Michelle Monballijn und ihr Mann Mike Cees sollen sogar Sex im Haus gehabt haben.

Auch in dieser Staffel gibt es mit Claudia Obert und Max Suhr ein Paar, das seine Leidenschaft gerne vor aller Augen unter Beweis stellt. Als das ungleiche Paar das „Sommerhaus“ bezog, testeten die beiden erstmal verschiedene Optionen für das Liebesspiel – inniger Küsse inklusive. Sowohl im Garten, als auch im Schlafzimmer der Unterkunft legte sich der 25-Jährige auf seine Partnerin, die wiederum die Beine in die Höhe streckte – immerhin mit Kleidung an.

In den sozialen Medien wurde das Verhalten des Paares viel kommentiert, so schreibt etwa jemand explemarisch auf X (vorher Twitter): „Sorry, aber ich bin zu prüde für Claudia Obert, ich laufe rot an, während ich Sommerhaus gucke.“

„Sommerhaus der Stars“: RTL bezieht Stellung

Doch wie hält es RTL eigentlich mit der (Trocken-)Sex-Show der Unternehmerin? Auf Anfrage dieser Redaktion, ob die gezeigten Szenen noch dem Jugendschutz entsprechen und daher um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden können, wird der Kölner Sender deutlich.

Ein Sendersprecher versichert: „Alle Sommerhaus-Sendungen sind vom Jugendschutz als Primetime-kompatibel eingestuft worden.“ Na, das kann ja noch heiter werden!