„Sommerhaus der Stars“-Paar packt aus – DAS bekamen die Zuschauer nicht mit

Reality-TV-Fans kommen bei der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel voll auf ihre Kosten. Neben einer Menge Beziehungsdramen gibt es auch unter den Kandidaten heftige Auseinandersetzung. Mittendrin: TV-Star Marvin Kleinen und seine Partnerin Jennifer Degenhart.

Wir haben das Paar auf dem roten Teppich des Box-Events „Fame Fighting“ getroffen und mit ihm über ihre Zeit im „Sommerhaus der Stars“ gesprochen. Dabei geben Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der RTL-Show.

„Sommerhaus der Stars“-Paar wird deutlich

Als Zuschauer bekommt man den Eindruck, als würden sich die Kandidaten den ganzen Tag lang an die Gurgel gehen. Vor allem Silva Gonzalez und seine Frau Stefanie Schanzleh polarisieren in der RTL-Sendung. Doch hinter den Kulissen sah das Ganze viel friedlicher aus, als es war.

„Alle haben sich gut mit Silva verstanden. Das sind Momentaufnahmen, die die Zuschauer sehen. Hinter die Fassade können sie gar nicht schauen, weil sie immer nur Ausschnitte sehen. Das wird halt so gezeigt, wie die wollen“, erzählt Marvin Kleinen im Interview mit unserer Redaktion.

Weiter noch: „Ich würde sagen, dass Silva und Dennis ein wenig aneinandergeraten sind. Den Rest des Tages haben die normal miteinander geredet und es war echt lustig. Wir saßen abends zusammen am Tisch und Silva hat für alle gekocht. Wir waren voll das harmonische Sommerhaus. Ich finde es schade.“

Bei den Nominierungen sah das Ganze jedoch anders aus, wie Jennifer Degenhart erzählt: „Sobald die Nominierung kommt, denken Silva und Stefanie, dass die beiden Gas geben und komplett ausrasten müssen. Ein paar Minuten später sagen sie dann ‚War ja nur für die Show‘. Das ist halt schade, weil das nicht mehr Reality, sondern Show ist.“