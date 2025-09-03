Erste „Sommerhaus der Stars“-Szenen aufgetaucht: Ich finde es nur noch traurig

Da dachte man es kann nicht schlimmer werden, da kommt RTL mit dem Trailer der neuen Staffel „Sommerhaus der Stars“ daher. Für viele Reality-TV-Fans ist dieses Format das absolute Highlight des Jahres. Und auch ich war einst großer Fan der Sendung.

Doch mittlerweile finde ich es einfach nur noch traurig, was sich im „Sommerhaus der Stars“ abspielt. Vor allem der Umgang der Paare untereinander macht mich fassungslos. Unterhaltung ja, aber zu welchem Preis?

Ein Kommentar.

„Sommerhaus der Stars“ geht weiter

Schauen wir doch nochmal auf das Konzept des Sommerhauses: Prominente Paare kämpfen um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Bei den Nominierungen müssen sie einander rauswählen. Dabei können sie sich in verschiedenen Spielen vor dem Exit schützen. Dass die Kandidaten bei diesem Konzept aneinandergeraten, ist klar – und sogar gewollt.

Das „Sommerhaus der Stars“ lebt ja schließlich davon, dass die Fetzen im Haus fliegen. Dass der Druck und der Stress auch die einzelnen Beziehungen auf die Probe stellt, ist ebenfalls natürlich. Aber die Szenen, die sich seit Jahren (und auch in diesem Jahr) zwischen den Promis abspielen, sind meiner Meinung nach nicht mehr unterhaltsam, sondern einfach nur traurig.

„Sommerhaus der Stars“ oder „Horrorhaus der Stars“?

Die diesjährigen Kandidaten machen genau da weiter, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Zumindest, wenn man sich die ersten Szenen im Trailer anschaut. Es beginnt mit dem unterirdischen Umgangston, den manche an den Tag legen. Es scheint mir, als wäre es in einer Beziehung mittlerweile „normal“ mit Sätzen wie „Halt deine Fresse“ oder „F*ck dich“ um sich zu werfen.

Ganz zu schweigen von der Lautstärke. Im Trailer zur diesjährigen Staffel wird gebrüllt, was das Zeug hält. Manche Teilnehmer scheuen dabei nicht vor dem eigenen Partner zurück. Muss man wirklich vor dem Menschen stehen, den man liebt und ihn anschreien und wild gestikulieren, um seinen Punkt deutlich zu machen? Ich denke nicht.

Würden sich Menschen so auf offener Straße verhalten, wäre die Empörung und das Kopfschütteln groß. Doch im Fernsehen ist es auf einmal in Ordnung und unterhaltsam?

Stresssituation hin oder her: Man sollte den Respekt vor seinem Partner unter keinen Umständen so verlieren, wie es die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ uns vorleben.

Im Gegensatz zu mir, freut sich mein Kollege bereits auf die Ausstrahlung. Warum? Das kannst du hier nachlesen.