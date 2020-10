„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Heftige Anschuldigungen gegen IHN – „wie die Ratten“

View this post on Instagram

Was dieser Mann im @dassommerhausderstars.rtl macht ist ein absoluter Wahnsinn! Er führt in einer diktatorischen Art und Weise eine Gruppe an und lässt die anderen wie die Ratten beim gleichnamigen Rattenfänger hinter sich herlaufen und verurteilt, richtet und beleidigt ein vollkommen harmloses Mädchen, welches am Schluss weinend und nervlich am Ende im Garten steht! Und da kommen wir an einen Punkt der nicht akzeptabel ist: Das ist KEINE Unterhaltung! Das ist ein indiskretes, abwertendes und asoziales Verhalten und all diese Leute, die das honorieren dürften auch keine weitere Sendezeit erhalten… BASTA!