Eskalation im „Sommerhaus“! Die 3 schlimmsten Ausraster aller Zeiten

Sommerhaus-Skandale: Die 3 schlimmsten Ausraster aller Zeiten – Drama, Stress, Beleidigungen. Das „Sommerhaus der Stars“ liefert seit Jahren genau das, wofür es berüchtigt ist. Am 16. September startete die Jubiläumsstaffel Nummer zehn im Free-TV. Schon jetzt ist klar, der Ärger hört nie auf.

Doch bevor die neuen Szenen die Schlagzeilen sprengen, blickt DER WESTEN zurück. Wir fassen für euch die Top 3 der größten Skandale zusammen.

Platz 3: Kubis Spuck-Attacke (2020)

Es war einer der ekligsten Momente in der Geschichte des Formats. Zwischen Ex-Bachelor Andrej Mangold und Georgina Fleurs Partner Kubilay Özdemir flogen schon länger die Fetzen. Alkohol floss reichlich, die Stimmung kippte. Plötzlich drehte Kubi komplett durch und spuckte Andrej mitten ins Gesicht. Entsetzen im ganzen Haus. Tränen bei den Kandidaten. Das Ende vom Lied: Georgina und Kubi mussten die Show verlassen. Später entschuldigte sich Kubi und schob alles auf eine „schwierige Lebensphase“.

+++ Nach nur zwei Folgen – „Sommerhaus der Stars“-Paar bricht ab +++

Platz 2: Mobbing-Attacke auf Eva (2020)

Ebenfalls in Staffel fünf eskalierte es erneut, diesmal verbal. Andrej Mangold, der ohnehin schon angezählt war, machte mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lange gemeinsame Sache. Ziel ihrer Attacken war Andrejs Ex-Flirt Eva Benetatou. Die wurde von den beiden mit üblen Beleidigungen überschüttet: „Bazille“, „Ratte“ und „Miststück“. Dabei legte Jennifer noch einen drauf, nannte Eva „den Dreck unter ihren Füßen“. Für Andrej war danach Schluss mit dem Saubermann-Image. Aus dem Bachelor wurde der Buhmann.

Platz 1: Gigis Schubser-Eklat (2022)

Noch frischer im Gedächtnis ist die Eskalation rund um Gigi Birofio. Eigentlich als Spaßvogel bekannt, verlor er komplett die Nerven. Nach einem Streit mit Can Kaplan packte er ihn unsanft im Gesicht. Dabei traf er versehentlich auch dessen Freundin Walentina. Die reagierte sofort: „Frauenschläger!“, rief sie. Für Gigi und seine Freundin Dana war der Rauswurf besiegelt. Doch wer glaubt, Gigis Karriere sei damit vorbei, der irrt. Dschungelcamp, „Love Island VIP“ und ein ordentlicher Zuwachs an Followern erwarteten ihn!

RTL zeigt neue Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr oder vorab auf RTL+.



