„Sommerhaus der Stars“: Pharos erklären Mobbing-Skandal – und machen alles noch schlimmer

Wir freuen uns über viele Follower und Freunde, die uns sehr positiv in Sommerhaus verfolgen,dafür sagen wir danke! Aber es gibt auch die, - toleriert und somit unterstützt von Instagram -, die durch Ihre Worte uns Dinge vorwerfen, im Sommerhaus getan zu haben, gegen die wir uns entschieden stellen. Aus unserer Sicht, fand während dieser Zeit als Bewohner des Sommerhauses kein offensichtliches Mobbing statt, was wohl auch in den Gremien des Bundestages so entschieden wurde. Uns erreichen beleidigende & verletzende Worte, die unser Sprachschatz zuvor nicht mal kannte.... verleumdend und nicht nicht weniger, eher extremer mobbend, als man unser Verhalten deutet.... gepostet in den Foren der Social Medias,, als WhatsApp, Mail und PN anonym und Fake Accounts an uns gerichtet. und das ist strafbar! @dassommerhausderstars.rtl @seapointproductions @rtl.tv @goodbyedeutschland.vox @vox @elena_toris @stephanmathe @stoppt_mobbing_carsten_stahl @@insatagram_de_paisajes @truczinsky @promiflash @einfach_feldie @jankunath_moderator @sonnenklartv @dennis_kolmann @henning.merten @denise_kappes @sven_riegel @label030 @herbertspelz @mikerichi