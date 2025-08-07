„Sommerhaus der Stars“: RTL enthüllt den Cast – mehr „Reality“ geht nicht

Jetzt ist es raus und es wird wieder WILD! Der Grund? RTL hat den Cast für die neue Staffel „Sommerhaus der Stars“ 2025 offiziell bestätigt. Und wie jedes Jahr dürfen sich die Fans auf Zoff, Tränen und jede Menge Promi-Ego freuen.

Bereits seit Wochen kursierten Gerüchte um die neuen Bewohner der legendären TV-WG in Bocholt. Jetzt setzt RTL den Gerüchten ein Ende und verkündet selbst nun ganz offiziell den Cast via Instagram. Mit dabei sind gleich mehrere bekannte Gesichter, die das Trash-TV-Herz höherschlagen lassen…

„Sommerhaus der Stars“: DAS ist der Cast

Dschungelcamper Silva Gonzalez von „Hot Banditoz“ zieht mit Ehefrau Stefanie Schanzleh ein. Natürlich Reality-erprobt dank „Prominent getrennt“. Auch Hanka Rackwitz („mieten, kaufen, wohnen“) bringt ihren neuen Partner Pierre Paminski mit in die WG. Sängerin Sarah Joelle Jahnel, unter anderem bekannt aus dem Dschungel, wird gemeinsam mit ihrem Freund Esin für Furore sorgen.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Bittere Nachricht für Promi-Paar – es passiert nur kurz vor Drehstart +++

Die wohl größte Panne der Vorab-Enthüllung lieferte Tara Tabitha, die ihre Teilnahme mit Freund Dennis Lodi versehentlich selbst auf Instagram andeutete. Weitere Paare im Haus: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, das „Are You The One?“-Paar Edda Pilz und Michael Klotz sowie Ryan Wöhrl mit Freundin Lina Baumann. Auch Tina und Jochen Horst sowie das „Köln 50667“-Paar Pascal Zadow und Luise Matejczyk sind mit dabei.

RTL gibt dabei auch gleich den Starttermin bekannt. Am 16. September 2025 geht das Trash-Spektakel bei RTL los. RTL+-Abonnenten dürfen bereits ab 9. September reinschauen.