Sommerhaus der Stars (RTL): Bachelor-Kandidatin zieht in TV-Knast – sie hat eine dunkle Vergangenheit

Das sind sie also, die neuen Paare beim Sommerhaus der Stars. Acht Promipaare ziehen in Bocholt in den TV-Knast ein. Schon in der letzten RTL-Staffel hat das für die Liebenden am Ende meist peinliche TV-Format gezeigt, dass längst nicht alle so in ihrer Beziehung gefestigt sind wie vielleicht angenommen.

In diesem Jahr wollen es gleich drei Bachelor-Erfahrene beim Sommerhaus der Stars wissen. Doch nur eine von ihnen hat eine dunkle Vergangenheit, von der nur wenige Fans des RTL-Unterhaltungsformats wissen: Denise Kappes.

Sommerhaus der Stars (RTL): Bachelor-Star Denise Kappes mit dunkler Vergangenheit

Pascal und Denise Kappes. Foto: imago images / Becker&Bredel

Die Berlinerin – damals noch mit Nachnamen Temlitz – war 2016 Kandidatin beim Bachelor. Wollte damals mit TV-Junggeselle Leonard Freier die letzte Rose feiern. Doch es kam alles anders. Sie war nicht seine Herzensdame, eroberte dafür im Sturm das Herz von Ex-„Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappes. Was folgte, war ein Gefühls-Auf-und-Ab der Extraklasse.

Die Paare beim Sommehaus der Stars 2020:

Die "Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40).

Der Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32).

Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

Das YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31).

Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).

Der Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53).

Die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

Denise Kappes: Blitzhochzeit mit Ex

Nach nur wenigen Monaten verlobte sich das Paar, heiratete umso schneller im Februar 2018. Nach dem Hoch folgte schnell das Tief. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin und der Reality-TV-Star ließen sich nach nur vier Monaten wieder scheiden. Das Brisante: Denise war da hochschwanger. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg.

Denise Kappe und Henning Merten. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das Sommerhaus der Stars dürfte für Denise Kappes also eine besondere Beziehungsprobe mit ihrem derzeitigen neuen Mann an ihrer Seite, Henning Merten (Ex-Freund von Ex-„Berlin Tag und Nacht“-Star Anne Wünsche), sein. Denn gerade in einem Format wie dem RTL-Sommerhaus, bei dem die Promis rund um die Uhr von Kameras überwacht werden, kann dem einen oder anderen Pärchen schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Nur Hauptsache, es endet für niemandem im Rosenkrieg...