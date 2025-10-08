Kurz nach RTL-Auftritt – „Sommerhaus der Stars“-Paar gibt Trennung bekannt

Die Gerüchte sind bestätigt: Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin haben sich getrennt. Lange Diskussionen über die Beziehung des Reality-Stars machten zuletzt die Runde. Nun machte Sarah Joelle auf Instagram reinen Tisch: Sie gab an, dass Ersins Untreue der Grund für die Trennung sei.

„Nachdem circa fünf Frauen nach dem Sommerhaus um die Ecke gekommen waren, die alle schon Verkehr mit Ersin hatten, als ich auf Mallorca war, habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen“, erzählte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin offen. Deutlicher könnte ihr Schlussstrich kaum ausfallen.

„Sommerhaus der Stars“-Paar trennt sich

Bereits während der Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ zeichnete sich die angespannte Stimmung zwischen den beiden ab. Direkt nach ihrem Einzug in die TV-Show sorgte eine Kleinigkeit für Ärger. Als Ersin ihre Namen in eine Holzschachtel ritzte, vergaß er ein „h“ – ein Fauxpas, der Sarah trifft. Ihr trockener Kommentar: „Hammerhart.“

Doch der falsch geschriebene Name war nur der Anfang. Kleine Meinungsverschiedenheiten häuften sich und eskalierten schließlich. Sarah zog klare Konsequenzen und sagte in der Sendung: „Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm.“

Die beiden stehen zwar aktuell noch gemeinsam in der Show vor der Kamera, doch spätestens jetzt wissen Zuschauer: Die Beziehung existiert nicht mehr. Sarah Joelle bezeichnete Ersin zuletzt öffentlich als ihren Ex, was die Spekulationen des Publikums endgültig beendete.