„Sommerhaus“-Star verliert das Bewusstsein und wird bestohlen

Eigentlich sollte es ein entspannter Abend werden. Ein Bierchen, ein bisschen quatschen, gute Laune. Doch für den ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Zico Banach (34) endete das Treffen mit einem Schock. Der Mann von Schauspielerin Pia Tillmann (39) wurde offenbar unter Drogen gesetzt und bestohlen.

Pia Tillmann teilt die schlimmen Nachrichten mit ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story erzählt sie: „Er hat sich gestern Abend mit seiner besten Freundin zum Essen getroffen. Natürlich haben die auch zwei, drei Bierchen getrunken, aber nicht maßlos übertrieben.“ Danach habe er sie zum Taxi gebracht, und ab da fehlt jede Erinnerung.

„Sommerhaus“-Star wurde ausgeraubt – Polizei ist eingeschaltet

„Es sieht ganz danach aus, dass ihm irgendjemand was verabreicht hat“, sagt Pia sichtlich fassungslos. Zico wurde nämlich auch ausgeraubt. Weg sind sein Handy und die Eheringe. Zwei Stück, wie Pia erklärt: „Einer ist für die standesamtliche, einer für die freie Trauung.“

„Weil viele Fragen wo er zuletzt war: in seiner letzten Erinnerung war er in der Ecke vom Hansaring in Münster unterwegs“, erklärt die Mutter von zwei Kindern. Die Schauspielerin bittet ihre Community um Hilfe. Wer in Münster etwas gesehen hat oder Hinweise zu den Ringen geben kann, soll sich melden.

Auch die Polizei ist eingeschaltet. Zico hat am Sonntag (12. Oktober) Anzeige erstattet und sich auf Substanzen testen lassen. Das Ergebnis steht noch aus.

Trotz allem versucht Pia, ruhig zu bleiben. „Das Handy ist gesperrt, das ist weg und mir egal. Aber die Ringe nicht so …“ Glück im Unglück! Immerhin blieb Zico unverletzt.