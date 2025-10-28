„Sommerhaus“-Zuschauer rechnen eiskalt ab – „Würde mich schämen“

Im RTL-Reality-Format „Sommerhaus der Stars“ kochen die Emotionen wie gewohnt über! In der achten Episode kämpfen noch sieben Starpaare um das begehrte Preisgeld von 75.000 Euro.

Doch jetzt steht die aktuelle Jubiläumsstaffel vor einer Premiere: Nachdem in der letzten Folge niemand rausgewählt wurde, müssen nun gleich zwei Paare das „Sommerhaus“ verlassen.

Schon vor der linearen TV-Ausstrahlung am 04. November 2025 sorgen die anstehenden Nominierungen auf Instagram für großes Aufsehen. Durch berühmt berüchtigte Spoiler und den Vorab-Stream bei RTL+ sind viele Zuschauer schon bestens informiert.

Schnell wird deutlich: Sie haben eine eindeutige Meinung zu dem ersten Paar, das ausziehen muss…

Die aktuelle „Sommerhaus“-Episode ist ganz anders als die vorherige

Die achte Episode startet gleich mit einer Nominierung. Nachdem vier Paare geschützt sind, wird es für die übrigen Stars ernst: Paulina und Tommy, Tina und Jochen, Sarah und Ersin sowie Louise und Pascal stehen zur Wahl.

Sofort eskaliert es. Es wird diskutiert, taktiert und geschrien, was das Zeug hält. „Ein Paar hat die Nominierung verdient, da wir Streit seit Tag eins haben. Es gibt aber noch ein anderes Paar: Es lacht, hetzt, in allen Ecken legt es Feuer. Geht gar nicht! Ich bin so froh, wenn ihr weg seid. Die fakesten und die schlechtesten Charaktere im Haus und die besten in der Challenge“, wird Teilnehmerin Stefanie unter dem Applaus ihres Partners Silva deutlich. Ihre Wahl fällt auf Paulina und Tommy.

Zuschauer lassen ihrem Unmut freien Lauf

Und ebenfalls auf Instagram zeigt sich: Die Fans gehen mit Paulina und Tommy hart ins Gericht. Es lassen sich zahlreiche kritische Fanreaktionen unter einem aktuellen Beitrag zur achten Folge erkennen.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Paulina und Tommy haben meiner Meinung nach ihr Gesicht mit diesem Benehmen vollkommen verloren. Einfach nur zum Fremdschämen.“

„Ich würde mich so sehr schämen, wenn ich Elternteil eines dieser Protagonisten wäre – ganz besonders Tommy und Paulina.“

„Ich habe Paulina und Tommy immer gefeiert. Aber das Sommerhaus hat eine ziemlich ätzende Seite der beiden aufgedeckt, die ich gar nicht vermutet hätte. Danke dafür!“

„Mobben, Drohen, Manipulieren. Paulina und Tommy haben sich mit diesem Format keinen Gefallen getan.“

Doch endet in Folge 8 wirklich die „Sommerhaus“-Reise für Paulina und Tommy? So viel sei verraten: Für Spannung, Nervenkitzel und Unterhaltung ist definitiv gesorgt. Außerdem wird noch ein zweites Paar seine Koffer packen müssen.