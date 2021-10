„Sommerhaus der Stars“: Nach Mikes Verhalten – RTL muss handeln

Es hört einfach nicht auf. Nachdem Ex-„Bachelor” Andrej Mangold im vergangenen „Sommerhaus der Stars“ zum Mobber wurde, legt Mike Cees Monballijn jetzt nochmal einen drauf.

Der einstige Loveshow-Kandidat bringt nicht nur seine „Sommerhaus der Stars“-Kollegen ordentlich auf die Palme, er lässt seine Frau, Ex-Tatort-Darstellerin Michelle Monballijn auch keine Sekunde lang unbeobachtet.

„Sommerhaus der Stars“: RTL muss wegen Mike Cees Monballijn eingreifen

Ob auf dem Klo, unter der Dusche oder in der Küche... Mike muss Michelle zwanghaft kontrollieren.

-------------------

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit 2016 bei RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Nicht selten kam es nach der Teilnahme bei den Kandidaten im Anschluss zur Trennung

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

Die diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Mola Adebisi, Jana Pallaske, Lars Steinhöfel, Almklausi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

------------------

Mike riss auch in dieser Woche wieder der Geduldsfaden. So hatte es seine Frau gewagt, sich im Bad mit Konkurrentin Peggy Jerofke über Pflegeprodukte zu unterhalten, als Mike wutentbrannt hineinstürmte und seine Frau anfuhr, was sie sich denn erlaube, über ihn zu sprechen.

„Sommerhaus der Stars“: „Back to black“ statt Mike Cees Monballijn

Einwände, dass es in jener Konversation ausnahmsweise mal nicht um seine Person drehte, ließ Mike dagegen konsequent an sich abprallen.

Als der Reality-TV-Darsteller anschließend zum Monolog ausholte und seiner Frau vorwarf, private Inhalte an Dritte weiterzugeben, wurde es RTL zu viel. Der Sender zeigte zwar noch Mikes Tiraden im Bild, spielte statt seiner Stimme jedoch den Amy Winehouse Song „Back to Black“ ein. Irgendwie traurig passend.

----------------

Weitere Themen zu „Das Sommerhaus der Stars“:

„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Diese Szenen schockieren – Zuschauer entsetzt: „Ist voll der Psycho“

„Sommerhaus der Stars“: Öffentlich bloßgestellt – Mit DIESER Frage bringt Mola seine Frau auf 180

RTL-„Sommerhaus der Stars“: Bei DIESEM Pärchen gibt es schon vor dem Einzug Zoff

-------------------

Samira ist völlig am Ende. Schuld ist dieses Spiel im „Sommerhaus der Stars“.

„Schlag den Star“: Pro7 gibt Kontrahent bekannt – schon jetzt hagelt es Hohn und Spott

Eine andere Spieleshow, bei der sich Promis verrückten Spielen stellen, ist „Schlag den Star“. Nun stehen die Kandidatinnen für das nächste Duell fest. >>>Hier erfährst du, warum es bereits jetzt Hohn und Spott hagelt.

Pietro Lombardi schreibt Dieter Bohlen DAS – Sender RTL reagiert prompt

DSDS-Star Pietro Lombardi und sein Mentor Dieter Bohlen sind immer noch ein Herz und eine Seele. Gibt es die beiden vielleicht bald auch wieder gemeinsam im TV zu sehen?