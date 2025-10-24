„Sommerhaus der Stars“-Paar mit klarer Ansage – „Da kann man nur verlieren“

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart kämpfen aktuell im „Sommerhaus der Stars“ um den Sieg. In den Spielen geben sie zwar stets alles, doch gewinnen tun meistens andere. Sind das gute Voraussetzungen für kommenden Formate?

Wir haben das Paar auf dem roten Teppich des „Fame Fighting“-Events in Essen getroffen und über ihre Zukunft im Reality-TV gesprochen. Dabei gib es ein Format, das für beide auf keinen Fall infrage kommt.

„Sommerhaus der Stars“-Paar wird deutlich

In der Vergangenheit war vor allem Marvin schon in zahlreichen Formaten zu sehen. Sein wohl größter Erfolg: Der Sieg bei der „Couple Challenge“, den er im Jahr 2022 mit seinem Bruder Calvin Kleinen eingefahren hat. Würde er dort nochmal mit Jennifer Degenhart teilnehmen? Darauf hat der TV-Star eine deutliche Antwort.

„Würde ich machen, aber dann musst du dich anstrengen und gewinnen“, sagt der 31-Jährige zu seiner Partnerin und lacht. Kurz darauf äußert er seine Bedenken: „Du kannst nur verlieren in dem Moment. Das ist so, als wenn du einen Kampf gewonnen hast und danach nochmal kämpfen musst. Da hast du viel mehr Druck als der Herausforderer.“

„Er weiß ja, dass er mit seinem Bruder schonmal gewonnen hat und deshalb hat er mehr Druck drauf. Er hat Angst zu verlieren, aber dann muss er mit mir Gas geben. Wir haben durch das Sommerhaus gelernt und wissen jetzt“, sagt Jennifer daraufhin.

Bei dem Thema scheinen die Meinungen etwas auseinanderzugehen. Wobei sich die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer allerdings sicher ist: „Temptation Island VIP“ kommt nicht infrage. Es bleibt also abzuwarten, wann und wo wir das Paar wiedersehen werden.