„Sommerhaus“-Star Sarah Joelle in Klinik – ihr Anwalt packt aus!

Reality-Star Sarah Joelle Jahnel (35) braucht dringend Ruhe. Wie „Bild“ nun exklusiv erfuhr, ließ sich die Ex-„DSDS“-Teilnehmerin Anfang der Woche in eine Kölner Klinik einweisen. Der Grund: eine „starke psychische Belastung“.

Die Entscheidung fiel kurz nach ihrer Trennung von Freund Ersin B., mit dem sie derzeit noch in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen ist. Die vergangenen Wochen sollen für die Sängerin extrem belastend gewesen sein. Laut Informationen aus ihrem Umfeld war sie zeitweise in einem „kritischen emotionalen Zustand“. Inzwischen gehe es ihr besser. Sie wurde auf eine offene Station verlegt.

Ihr Anwalt Thomas Bodis bestätigte gegenüber „Bild“: „Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren.“ Er erklärt weiter: „In den vergangenen Wochen war Frau Jahnel wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen, die sie emotional stark getroffen haben.“

Hintergrund des Ganzen ist offenbar der heftige Zoff mit Ex-Freund Ersin B. – auch nach dem offiziellen Beziehungs-Aus. Bodis weiter: „Leider kam es im weiteren Verlauf zu Verbreitungen von Halbwahrheiten und privaten Informationen durch Personen aus ihrem früheren Umfeld.“ Deshalb habe sich Sarah Joelle „bewusst entschieden, sich vorübergehend vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen“.

Ob ihr Rückzug auch Auswirkungen auf die Wiedersehens-Show von „Das Sommerhaus der Stars“ habe wird? Die Folge wird laut dem Boulevard-Blatt immerhin Ende Oktober in Köln aufgezeichnet. Ein RTL-Sprecher zu „Bild“: „Wir gehen nach jetzigem Stand noch davon aus, dass Sarah Joelle an der Wiedersehens-Show teilnimmt.“