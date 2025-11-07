„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer hat schweren Autounfall: „Mein Kopf ist nur am Rattern“

Was für ein Schreckmoment für Reality-Star Pascal Zadow! Der 28-Jährige, aktuell im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen, war vor wenigen Tagen in einen heftigen Autounfall verwickelt – mit Verbrennungen und Prellungen als Folge. Die Bilder seines zerstörten Wagens sind nichts für schwache Nerven.

Zadow, bekannt aus „Köln 50667“, ist derzeit gemeinsam mit seiner Partnerin Louise Matejczyk im „Sommerhaus der Stars“ als Nachrücker mit dabei und sorgt dort regelmäßig für Wirbel. Doch während Fans die TV-Streitereien genießen, kämpfte Pascal im echten Leben mit den Folgen seines Unfalls. „Mein Auto ist natürlich hinüber“, sagt er in seiner Instagram-Story und beton: „Aber zum Glück ist mir außer Verbrennungen nichts passiert.“

Drama um Pascal von „Sommerhaus der Stars“

Der Airbag rettete ihm wohl das Leben, hinterließ aber Spuren. „Ich habe vom Airbag Verbrennungen an den ersten beiden Hautschichten und einige Prellungen, die ich erst später gemerkt habe“, erzählt der TV-Star in seiner Instagram-Story. Besonders bitter: Die Verbrennungen trafen seinen tätowierten Unterarm – Teile der Haut mussten entfernt werden. Trotz allem überwiegt bei ihm die Erleichterung.

„Schätzt das Leben, ist nur Blech“, schreibt Pascal zu einem Foto des zerstörten Autos. Darauf zu sehen: der geöffnete Airbag, Rauchspuren und das völlig deformierte Fahrzeug. Seine Worte zeigen, wie tief der Schock noch sitzt. „Mein Kopf ist eh nur am Rattern“, gesteht der junge Vater, der nach dem Crash offenbar vieles neu bewertet.

Zoff und Zündstoff im „Sommerhaus der Stars“

Während Pascal privat ums Durchatmen kämpft, geht es im „Sommerhaus der Stars“ heiß her. Besonders Folge neun sorgte für Aufsehen. Michael Klotz rastete völlig aus und beschimpfte Pascals Partnerin Louise als „dumme Fotze.“ Dann brüllte er sie an, sie solle ihre „dumme Fresse“ halten – ein Moment, der sogar hartgesottene Fans schockte.

Pascals Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Wütend sprang er auf, stellte sich schützend vor Louise und ging auf Konfrontation. Stirn an Stirn stand er plötzlich Michael gegenüber – Sekunden vor einer Eskalation. Erst Mitbewohner Marvin Kleinen ging dazwischen und trennte die Streithähne.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Ob der Unfall oder das TV-Drama – für Pascal Zadow reißen die Schlagzeilen nicht ab. Fans hoffen nun, dass er sich schnell erholt.