Gloria Glumac: Nach „Sommerhaus der Stars“ ist es offiziell

Tricky Spiele, Dramen, Heul-Attacken und ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro – all das erwartet die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars.“ Seit kurzem haben sich wieder acht Promi-Paare zur neunten Staffel des Formats auf dem Bauernhof in Bocholt-Barlo versammelt. Darunter etwa „GNTM“-Model Theresia Fischer und ihr Partner Stefan Kleiser oder Reality-TV-Star Gloria Glumac und ihr Freund Michael.

Am Dienstagabend (01. Oktober) stand die erste große Entscheidung in der RTL-Sendung an: Das erste Paar musste die Show verlassen. Fesselte das große Ereignis dementsprechend auch die Zuschauer vor den Bildschirmen?

„Sommerhaus der Stars“: Es ist sichtbar

Seit 2016 ziehen bereits bunt gemischte Promi-Paare ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Die Reality-TV-Show konnte sich seitdem nicht nur einen festen Platz im Programm von RTL sichern, sondern auch eine breite Zuschauerschaft. Doch schalteten Fans in der hart umkämpften Primetime auch noch in der dritten Folge ein?

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, fiel das Format beim Gesamtpublikum ab drei Jahren komplett aus dem Ranking der 25 meistgesehenen Sendungen heraus. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktete das Sommerhaus immerhin noch mit 0,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,7 Prozent. Dennoch: Andere Shows zogen ganz klar am RTL-Format vorbei.

„Sommerhaus der Stars“ muss sich geschlagen geben

Zur Primetime glänzte am Dienstagabend beim Gesamtpublikum ab drei Jahren „Brennpunkt: Krieg in Nahost – Iran“ in der ARD. Die Berichterstattung zog um 20.15 Uhr 4,74 Millionen Zuschauer an – ein Marktanteil von 19,6 Prozent.

Auch RTL, die sich ebenfalls bis 20.30 Uhr mit einer Spezial-Ausgabe dem Nahost-Konflikt widmeten, punktete. So zog die Sendung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 0,59 Millionen zusehende Menschen an und kam damit auf einen Marktanteil von 12,2 Prozent.

„Übrigens: In der dritten Folge von Sommerhaus der Stars“ mussten Designerin Sarah Kern und ihr mittlerweile Ex-Partner Tobias Pankow als erstes Paar den Bauernhof verlassen.

RTL zeigt die Ausgaben der Show bereits vor Free-TV-Ausstrahlung in der Mediathek des Senders.