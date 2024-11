„Sommerhaus der Stars“: Nach Wiedersehen – Frauke Ludowig flüchtet aus RTL-Studio!

Die diesjährige Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ hatte es nun wirklich in sich. Lautstarke Auseinandersetzungen, Beziehungsdrama und heimtückische Intrigen waren an der Tagesordnung. Nach dem Finale warten die Fans der RTL-Sendung nun gespannt auf das große Wiedersehen.

Dieses wird auch in diesem Jahr von niemand Geringerem als Frauke Ludowig moderiert. Doch wie einer der Kandidaten noch vor der Ausstrahlung verrät, kommt die Moderatorin in der Sendung sichtlich an ihre Grenzen. DAS soll es in der Geschichte des „Sommerhaus der Stars“ noch nie gegeben haben.

„Sommerhaus der Stars“: Wiedersehen eskaliert

Wie schon zu erwarten war, dürfte das Wiedersehen der „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten alles andere als ruhig zugehen. Gewinner Sam Dylan hat in dem Podcast „Royal Spice“ nun vorab verraten, wie heiß es in der Sendung wirklich zugegangen ist. „Leute sind da auch aufeinander zugesprungen. Das habe ich so auch noch nicht im Wiedersehen gesehen“, so der 33-Jährige.

Weiter noch: „Es wurden drei Stunden aufgenommen und drei Stunden war es nur krawallig. Man konnte gar nicht normal reden.“ Mitten in dem Chaos: Moderatorin Frauke Ludowig. Die hat laut Sam Dylan nach der Sendung kurzen Prozess gemacht.

„Sommerhaus der Stars“: Moderatorin ergreift die Flucht

„Die Aufnahme war vorbei und Frauke war weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: ‚Diese Irren, diese Psychos.‘ Sie hat wahrscheinlich Security angerufen und gesagt: ‚Bringt mich hier so schnell wie möglich weg! Jetzt brauche ich selbst eine Therapie'“, erzählt der Reality-TV-Star.

Abschließend fügt er hinzu: „Die Frauke war richtig genervt. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie. Ich weiß auch, dass sie sonst immer noch mit Kandidaten Fotos gemacht hat.“ Na, das kann ja was werden.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September 2024 im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.