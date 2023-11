„Sommerhaus“-Star Walentina Doronina will mit IHR in den Box-Ring – Herausforderin antwortet sofort

Am Samstag (4. November) standen insgesamt zehn Kämpfe beim großen „Famefighting“-Event an, doch der Fokus lag auf dem Kampf zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio. Während ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ gerieten die beiden Männer aneinander. Can Kaplans Freundin Walentina Doronina heizte die Stimmung bis zum Ende immer wieder auf.

Mit Worten kann die Essenerin gut um sich schlagen, doch kann sie das auch mit ihren Fäusten? Auf diese Frage wünschten viele Besucher sich eine Antwort, sie hätten Walentina am liebsten im Ring bei „Famefighting“ gesehen. Während der Veranstaltung äußerte sie sich erstmals.

Sommerhaus-Star Walentina will SIE alle K.O. hauen

Nicht nur Männer wagten am Samstagabend den Weg in den Boxring, unter anderem trat auch Reality-Star Carina Spack an. Die 27-Jährige gewann bereits beim Promi-Boxen und galt als harte Kämpferin. Auch ihrer Kontrahentin Jessica Fiorini ließ sie keine Chance. Bei ihrer Siegesrede forderte sie plötzlich Walentina heraus. Das Publikum tobte vor Begeisterung und war kaum noch einzukriegen.

Die 23-Jährige antwortete prompt: „Ich habe mit Carina gar keinen Disput, dass ich mit ihr in den Ring steigen würde. Ich habe andere Gegner, eine Christina Dimitriou, mit der würde ich sofort in den Ring steigen, gar kein Problem. Eine Jill Lange, eine Emmy Russ, das sind wirklich Disputes. Aber mit Carina …“ Christina Dimitriou war ebenfalls vor Ort, hielt sich jedoch sowohl im Maritim Hotel in Bonn als auch auf Social Media bislang bedeckt.

Klare Ansage

Ganz anders dagegen eine andere Herausforderin. „Ich habe wirklich besseres zu tun, als im TV auf Möchtegern Boxerin zu machen“, so die deutliche Absage von Jill Lange. Doch das war noch nicht alles, was der Reality-Star in ihrer Instagram-Story zu sagen hatte. „Abgesehen davon ist dieses ganze Trash TV nichts mehr für mich.“ Krass Ansage! Werden wir Jill Lange etwa nie wieder in einem Reality-Format sehen?

Die 23-Jährige war bereits in zahlreichen Dating-Formaten wie „Are you the one“ oder „Ex on the Beach“. Zuletzt versuchte sie ihr Glück als Sängerin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Dort musste sie sexistische Sprüche von Dieter Bohlen über sich ergehen lassen, kurz darauf ging ihre Beziehung zu Lars Maucher in die Brüche. Auf Bali wollte sie wieder den Weg zu sich selbst finden – und anscheinend führt sie dieser Weg vom Trash TV.