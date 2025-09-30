Einbruchsdrama bei „Sommerhaus der Stars“-Paar – „Komme nicht klar“

Ein Albtraum für Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen: Das Reality-TV-Paar, das aktuell im „Sommerhaus der Stars“ für Schlagzeilen sorgt, wurde mitten in der Nacht Opfer eines Einbruchversuchs. Während sie im TV um den Titel und ein sattes Preisgeld kämpfen, müssen sie nun um ihre Sicherheit bangen. Im „Sommerhaus der Stars“ werden sie durch kräftezehrende Spiele und zwischenmenschliche Konflikte herausgefordert – doch damit stehen sie nun vor einer ganz anderen Herausforderung!

Wie Jennifer später auf Instagram schilderte, wurden sie und Marvin in ihrer Wohnung durch merkwürdige Geräusche geweckt. Marvin hörte ein Klirren am Türschloss – zunächst unsicher, ob es vielleicht nur ein Traum war. Doch die Spuren am Schloss zeigten eindeutig: Fremde hatten versucht, in ihr Zuhause einzudringen!

Versuchter Einbruch bei „Sommerhaus der Stars“-Paar

„Leute, das ist so krass… Heute Nacht haben Leute versucht bei uns einzubrechen! Die Polizei kommt jetzt das zweite Mal zu uns. Ich bin einfach so schockiert. Marvin hat heute Nacht etwas gehört, aber er war sich nicht ganz sicher, ob er geträumt hat oder nicht. Das waren irgendwelche Amateure, die versucht haben die Tür zu knacken – haben es aber nicht geschafft. An der Tür sind überall Kratzer. Die Polizei war vorhin schonmal da und jetzt kommen sie nochmal zur Spurensicherung. Das ist so krass, heftig! Die Leute sind so dreist, ich komme nicht klar.“

„Ich bin so froh, dass heute Nacht nichts Schlimmeres passiert ist. Ich frage mich, was hätte alles passieren können, wenn sie reingekommen wären und ich bin so froh, dass wir uns heute komplett ausgestattet haben mit mehreren Kameras von außen und innen – sogar mit Bewegungsmelder. Wir hatten in der Vergangenheit ja schonmal eine komische Situation, aber dass sie nun wirklich versucht haben reinzukommen und man das an der Tür sogar sieht – ich bin wirklich sprachlos!“

Schock in den eigenen vier Wänden

Für Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen ist dieser Einbruchversuch ein massiver Schock. Gerade erst hatten sie sich nach einer turbulenten Trennung wieder zusammengerauft, ihre Beziehung gestärkt und auch den Schritt gewagt, beim „Sommerhaus der Stars“ gemeinsam aufzutreten. Dort kämpfen sie gemeinsam um das satte Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro.

Doch in solch einer Ausnahmesituation ist selbst solch eine Summe nahezu wertlos. Zwar können sie ihre vier Wände nun ausstatten und sich so bestmöglich gegen weiteren Einbruchsversuch wappnen, doch ein Gefühl von Sicherheit kann man sich eben nicht erkaufen!

Der Vorfall zeigt nun, dass ihre größte Herausforderung nicht nur im TV stattfindet. Die Angst, in den eigenen vier Wänden nicht sicher zu sein, trifft das „Sommerhaus der Staars“-Paar schwer. Zwar konnte Schlimmeres verhindert werden, doch der Gedanke daran, was hätte passieren können, begleitet das Paar nun vorerst im Alltag. So viel Realität erlebt man in keinem Reality-Format! Ein solcher Vorfall holt die Betroffenen zurück auf den Boden der Tatsachen – Streitigkeiten, Allianzen und Intrigen wie im „Sommerhaus der Stars“ werden dabei glatt nebensächlich.