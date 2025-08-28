„Sommerhaus der Stars“: DAS sind die Gewinner

Im Reality-TV Format „Das Sommerhaus der Stars“ kämpfen Promipaare um 50.000 Euro – mit wenig Privatsphäre, aber dafür umso mehr Konfliktpotenzial. Zwischen Spielen, Nominierungen und Dauerzoff zählt nur eins: Wer hält durch bis zum bitteren Ende? Hier erfährst du, wer in den letzten beiden Staffeln triumphiert hat – und ob die Paare der Sommerhausfluch ereilt hat.

„Sommerhaus der Stars“-Gewinner: Diese prominenten Paare haben die Show gewonnen

Wer dachte, im Sommerhaus der Stars regiert nur das Drama, der sollte mal einen Blick auf die vergangenen Staffeln werfen – denn hier wurden Reality-Karrieren gemacht, Trennungen provoziert und TV-Geschichte geschrieben. Die Staffeln 8 und 9, also 2023 und 2024, waren vor allem eins: unvorhersehbar. Und genau das macht den Reiz dieses Trash-TV-Kultformats aus. Diese Paare konnten sich im Sommerhaus beweisen und Sieg sichern:

2024 Sam Dylan und Rafi Rachek 2023 Serkan Yavuz und Samira Klampfl 2022 Antonia Hemmer und Patrick Romer 2021 Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt 2020 Caro und Andreas Robens 2019 Elena Miras und Mike Heiter 2018 Iris und Uwe Abel 2017 Nico Schwanz und Saskia Atzerodt 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Sommerhaus der Stars Gewinner 2024: Überraschungssieg für ein Außenseiterpaar

2024 wurde es absurd – und das lieben wir am Sommerhaus. In der neunten Staffel kämpften acht Promi-Paare im rustikalen Landhaus von Bocholt-Barlo in NRW um Ehre, Eskalation und 50.000 Euro Preisgeld. Elf Folgen voller Dramen, Tränen und Intrigen.

Das Gewinnerpaar? Denise Hersing und Lorik Bunjaku? Fast. Sie verloren im letzten Moment. Die echten Sieger? Ein Paar, das bis zum Finale kein einziges Spiel gewonnen hatte – und sich ausgerechnet dann in Handschellen über eine Hindernisstrecke inklusive Bällebad schleppte: Sam Dylan und Rafi Rachek.

Das sagt Sam Dylan, der Gewinner der neunten Staffel in einem Interview mit RTL über seinen Sieg: „Das kann kein Drehbuch in Hollywood besser schreiben: Die Loser von Tag eins gewinnen am Ende doch die Show. Also das ist doch wirklich paradox – eine Hollywoodgeschichte.“

Der Sieg Überraschend, knapp und umso unterhaltsamer

Ihr allererster Spiel-Sieg war gleichzeitig der alles entscheidende.

war gleichzeitig der alles entscheidende. Damit holten sie sich den begehrten Titel: „DAS Promipaar 2024“.

Doch hat die Beziehung diese Probe überstanden?

Schon im Sommerhaus war klar: harmonisch ist die Beziehung der Beiden nicht unbedingt. Jahrelanges On-Off hat scheinbar seine Spuren hinterlassen. In der Show gab es hitzige Diskussionen und Streitereien zwischen dem Paar, letztendlich zogen sie jedoch immer an einem Strang. Sam Dylan – bekannt für seine laute und schrille Art – hatte sich während der Dreharbeiten häufiger mit seiner eigentlich besten Freundin Theresia Fischer in den Haaren. Doch auch sein Partner Rafi Rachek ist kein Unschuldslamm – er legte sich immer wieder mit Theresia Fischers Freund Stefan Kleiser an.

Nach dem Sommerhaus-Sieg kursierten Gerüchte über eine mögliche Trennung der Beiden. Das Paar lies sich nur noch selten zusammen sehen. Sam Dylan äußerte sich letztendlich über Instagram dazu und gab Preis, dass berufliche Gründe für die Distanz verantwortlich seien – das Paar sei weiterhin glücklich miteinander.

Sam Dylan und Rafi Rachek – die unerwarteten Sieger der neunten Staffel Foto: IMAGO / pictureteam

„Sommerhaus der Stars“ Gewinner 2023: Serkan & Samira – Die Underdogs rocken das Haus

Ein Nachrücker-Paar gewinnt die Show? Klingt wie ein Witz, ist aber Reality-TV-Rekord! In der achten Staffel, 2023, zogen Serkan Yavuz und Samira Klampfl erst in Folge 7 ins Sommerhaus ein – und gingen am Ende als Sieger mit 50.000 Euro nach Hause.

Warum das so besonders ist? Noch nie zuvor hat ein Nachrücker-Paar den Titel geholt

hat ein Nachrücker-Paar den Titel geholt Das Paar stieg spät ein, dominierte dann aber geschickt das soziale und strategische Spiel

Serkan ist übrigens kein Unbekannter im Reality-Kosmos: Im selben Jahr gewann er auch „Kampf der Reality Stars“ – Zwei Shows, zwei Siege – Chapeau!

Nach ihrem Einzug ins Sommerhaus gaben sie direkt richtig Gas und machten deutlich, dass sie ein eingespieltes Team sind. Mit viel Ehrgeiz konnten sie vier Spiele für sich entscheiden und sich damit den Sieg sichern.

Das Finale?

Ein kräftezehrendes Puzzle-Spiel mit Hindernissen – Serkan und Samira behielten die Nerven, während die anderen Teilnehmer – darunter Justine Dippl und Arben Zekic sowie Ricarda Raaz und Maurice Dziwak – unter dem Druck zerbröselten.

Hat der „Sommerhaus-Fluch“ auch die Beiden ereilt?

In der Wiedersehensshow, moderiert von Frauke Ludowig, schwebten die Beiden noch auf Wolke Sieben. Nach vier Jahren Beziehung und eineinhalb Jahre nach dem Sieg der achten Staffel, endete dann das Liebesglück für die Beiden. In einer Instagram-Story gab Samira die Trennung offiziell bekannt. Ihren Worten zufolge führten Vertrauensbrüche, Betrug und private Probleme zur Trennung.

Die glücklichen Gewinner der achten Staffel: Serkan Yavuz und Samira Klampfl Foto: RTL

Was macht diese beiden Staffeln so besonders?

2023 schrieb Geschichte mit dem ersten Nachrücker-Sieg aller Zeiten

schrieb Geschichte mit dem 2024 setzte noch einen drauf: Das Siegerpaar gewann erstmals überhaupt ein Spiel – und das war direkt das Finale

setzte noch einen drauf: – und das war direkt das Finale Beide Male zeigte sich: Im Sommerhaus ist nichts sicher – außer, dass am Ende immer jemand weint.

Sommerhaus? Mehr wie Dramahaus!

Mit den Gewinnern 2023 und 2024 hat RTL bewiesen, dass es nicht nur auf Muskelkraft und Strategie ankommt – sondern auf Nerven, Timing und eine gute Portion Trash-Erfahrung. Ob der Sieg eines Nachrücker-Paares oder das völlig unerwartete Promi-Paar von 2024 – sie alle sind Teil der Reality-Geschichte, die man nicht ernst nehmen muss, aber einfach nicht ignorieren kann.

Also: Popcorn raus, Fernbedienung in Reichweite – die nächste Staffel steht schon in den Startlöchern. Und wer weiß, vielleicht siegt dann der nächste Underdog. Oder der, der am lautesten schreit.

Frauke Ludowig – Moderatorin der Wiedersehensshow von ,,Das Sommerhaus der Stars“ Foto: IMAGO/Horst Galuschka

