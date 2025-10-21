„Sommerhaus der Stars“-Paar wird deutlich – warum ihr Exit ein Leben gerettet hat

Das „Sommerhaus der Stars“ 2025 sorgt mal wieder regelmäßig für Schlagzeilen. Die Folgen sind vollgepackt mit lautstarken Auseinandersetzungen, Intrigen und jede Menge Beziehungschaos. Ein Paar stach allerdings durch ihr ruhiges Auftreten hervor: Ryan Wöhrl und Lina Baumann.

Das Paar galt bei einigen Zuschauern als Favorit der Staffel – dementsprechend enttäuschend war der frühe Exit der beiden. Am Rande des „Fame Fighting“-Events in Essen haben wir Ryan und Lina zum Interview getroffen und gemeinsam die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ Revue passieren lassen.

„Sommerhaus der Stars“-Paar über Ausstrahlung

In der Show galten Ryan und Lina eher als zurückhaltende Teilnehmer, die sich eher auf das Wesentliche konzentriert haben. An einem Punkt richtete sich die Gruppe allerdings nach einer gescheiterten Allianz mit Micha und Edda gegen die beiden. Wie war es für das Paar das Ganze nochmal anzuschauen?

„Wir dachten, dass wir in diese Opferrolle gesteckt werden und das Ganze negativ für uns ausfallen wird“, erzählt Lina im exklusiven Interview mit unserer Redaktion. Und auch ihr Partner ist guter Dinge, wie er sagt: „Ich bin auch positiv überrascht. Ich hatte richtig Angst vor der Ausstrahlung, aber jetzt bin ich richtig glücklich. Wir haben so viel Support bekommen, was uns richtig aufgebaut hat. Das hat uns gezeigt, dass wir einen gesunden Menschenverstand haben.“

Irre Schicksals-Story nach dem „Sommerhaus der Stars“

Nachdem Ryan und Lina nach einem verlorenen Exit-Game nach Hause fahren mussten, erwartete sie zu Hause eine böse Überraschung. Lina erzählt: „Wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht rausgeflogen wären, dann wäre unser Hund gar nicht mehr auf der Welt. Sie hatte in der Zeit, wo Ryans Eltern auf sie aufgepasst haben, eine Gebärmutterentzündung. Das war ziemlich unauffällig, sodass seine Eltern das gar nicht gemerkt haben. Ich kenne meinen Hund aber seit zehn Jahren und weiß, wenn etwas verändert ist. Ich habe sofort gemerkt, dass was nicht stimmt.“

„Wir sind dann zum Tierarzt gefahren und sie musste direkt notoperiert werden. Ohne diese OP wäre sie wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Das heißt: Für uns war das Timing perfekt“, sagt die 25-Jährige abschließend. Na, das nennen wir wohl mal Glück im Unglück.