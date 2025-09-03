Vorschau zu „Sommerhaus der Stars“ sorgt für Diskussionen – „Was für ein Fiebertraum“

Knapp eine Woche vor dem Start der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel gibt es für die Fans des Formats einen kleinen Appetitanreger. RTL veröffentlicht auf Instagram die exklusive Vorschau auf das, was die Zuschauer in den nächsten Wochen und Monaten erwartet.

Die Vorschau zeigt: Wie jedes Jahr wird es laut, ausfallend und chaotisch im „Sommerhaus der Stars“. Die Kommentare der Reality-TV-Fans sowie den Gegnern des Formats lassen dabei nicht lange auf sich warten.

Erster Trailer zu „Sommerhaus der Stars“

Es wird gestritten, geschrien und gekämpft: Der erste Trailer zur kommenden Staffel zeigt, worauf sich die Fans einstellen können. In den ersten Szenen sieht man nicht nur, wie sich die Paare gegenseitig anfeinden, sondern vorrangig auch untereinander streiten.

Es fließen Tränen und es wird wild mit dem Wort „Trennung“ um sich geschmissen. Wirft man einen Blick in die Kommentare wird schnell klar, dass sich zahlreiche Trash-TV-Fans auf die Ausstrahlung freuen. Doch der ein oder andere blickt auch kritisch auf die kommende Staffel:

„Was für ein Fiebertraum.“

„Ich bekomme fast ein bisschen Angst bei der Vorschau.“

„Hilfe! Was wird das für eine Staffel?“

„Bin gespannt, wie viele Paare sich danach wieder trennen.“

„Und jedes Jahr denke ich, schlimmer kann es nicht werden. Und doch gibt es jedes Jahr eine Steigerung.“

„Sobald man glaubt, die letzte Staffel hätte die größten Ausraster geliefert, zaubert RTL wieder neue Kandidaten aus dem Hut, die das Chaos noch toppen.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Sommerhaus der Stars“ ab dem 16. September 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es jeweils eine Woche vorab im Stream bei RTL+. Dort ist die erste Folge ab dem 9. September verfügbar.