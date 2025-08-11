Sommerhaus der Stars Kandidaten 2025: DIESE Paare sind dabei

Eine TV-Show, auf die man bei RTL einfach nicht verzichten kann, ist das „Sommerhaus der Stars“. Starttermin 2025: Wie immer im Herbst, am 16. September 2025. Wieder einmal ziehen einige berühmte Promi-Paare in das berühmt-berichtigte Haus in Bocholt-Barlo. Doch wer sind 2025 die Kandidaten bei „Sommerhaus der Stars“?

RTL hat die Teilnehmer für die zehnte Staffel vom Sommerhaus offiziell bestätigt. Zuvor kursierten einige Spekulationen im Netz, die auf Insiderinformationen der „Bild“ aufbauten. Das Geheimnis darum, welche Kandidaten um die 50.000 Euro Preisgeld im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen, ist nun gelüftet.

Wer sind die Teilnehmer im Sommerhaus der Stars 2025?

Nach dem Start der ersten Staffel „Sommerhaus der Normalos“ hat sich RTL mit der offiziellen Bekanntgabe der Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2025 ganz schön viel Zeit gelassen. Nun sind die Teilnehmer der zehnten Staffel aber bekannt.

Diese Promis sind im Sommerhaus der Stars 2025 dabei:

Hanka Rackwitz und Pierre Paminski

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen Horst und Tina Horst

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

„Linuschka“ (Lina Baumann) und Ryan Wöhrl

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Sarah Joelle Jahnel und Ersin

Edda Pilz und Michael Klotz

Pascal Zadow und Luise Matejczyk

Erfahre hier alle privaten Details zu den „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten aus dem Jahr 2024:

Tessa Bergmeier privat: Gewalt bestimmte vor GNTM ihr Leben

Umut Tekin privat: Trotz Seitensprung doch kein Herzensbrecher?

Sam Dylan privat: Geheimnis um Namen kostete ihn die Freundschaft

Was ist über die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2025 bekannt?

Was musst du unbedingt über die Paare in der RTL-Show wissen? Was es mit den Paaren auf sich hat, wo sie sich kennenlernten und wie lange sie schon zusammen sind, verraten wir.

Hanka Rackwitz und Pierre Paminski

TV-Legende Hanka Rackwitz zieht 2025 mit ihrem Partner ins „Sommerhaus der Stars“. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die TV-Karriere von Hanka Rackwitz startete als Maklerin in der VOX-Sendung „mieten, kaufen, wohnen“ – mittlerweile ist sie als Reality-Star bekannt. Mit ihrer Teilnahme im „Dschungelcamp“ 2017 sorgte Hanke Rackwitz für ordentlich Aufmerksamkeit, als sie sich als asexuell outete. Im Anschluss kam sie nach einer zehn Jahre langen Trennung aber wieder mit ihrem Ex-Freund Pierre Paminski zusammen.

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Von der Kölner WG ins Sommerhaus in Bocholt! Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Paulina Ljubas wurde als Schauspielerin bei „Köln 50667“ bekannt, Tommy Pedroni ist Tänzer und Model. Als Paar nahmen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas am Format „Couple Challenge“ teil, seit November 2023 sind die beiden zusammen.

+++ News zu Tommy Pedroni und Paulina gibts hier +++

Jochen Horst und Tina Horst

Ob das Schauspieler-Duo im Sommerhaus real sein kann? Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das Schauspieler-Paar aus Jochen und Tina Horst lebt ein zurückgezogenes Privatleben. Bei „Promi Big Brother“ stürzte sich Jochen Horst jedoch ins Reality-Vergnügen und sahnte als Gewinner ordentlich Preisgeld ab. Das setzt er nun mit seiner Partnerin fort.

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Reality-Queen Tara Tabitha darf im Sommerhaus natürlich nicht fehlen. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tara Tabitha hat – meistens verzweifelt auf der Suche nach dem Liebesglück – schon einige Reality-Formate besucht. Nach dem „Dschungelcamp“ lernte Tara beim „Kampf der Realitystars“ ihren Freund Dennis Lodi kennen. Nach der gemeinsamen Teilnahme bei „The 50“ kamen sie zusammen. Ob das Glück nach der Feuerprobe bald ein Ende findet?

+++ News zu Tara Tabitha bei „Kampf der Realitystars“ +++

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Als musikalisches Duo ziehen Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh ins Sommerhaus ein. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Hot-Banditoz-Sänger Silva Gonzalez hat schon einige Erfahrungen im Reality-TV: Ob „The 50“, „Dschungelcamp“ oder „Prominent getrennt“. In der Late-Night-Show von „Promi Big Brother“ schoss er 2024 mit seinem Benehmen den Vogel ab. Mit seiner Frau und Bandkollegin hat Silva Gonzalez drei Kinder. Aber ob das reicht, um DAS Promipaar zu werden?

„Linuschka“ (Lina Baumann) und Ryan Wöhrl

Influencerin „Linuschka“ zieht mit ihrem Partner Ryan Whörl ins „Sommerhaus der Stars“. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Auch ein Influencer-Pärchen darf im „Sommerhaus der Stars“ nicht fehlen. Zusammen kommen Lina Baumann („Linuschka“) und Ryan Wöhrl auf ca. 400 tausend Follower bei Instagram. Im Jahr 2023 waren die beiden schon bei „Are You The One“ zu sehen.

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Im TV geht es für Marvin und Jenny rauf und runter. Was wohl im Sommerhaus passiert? Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Durch „Are You The One“ sind Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart 2023 zusammengekommen. Die beiden waren zwar kein Perfect Match, versuchten es privat aber weiter. Im November 2024 beendete Marvin die Beziehung über Instagram. Nach dem Wiedersehen bei „Ex on the Beach“ versuchten sie es ein zweites Mal – ob die Liebe im Sommerhaus übersteht?

Sarah Joelle Jahnel und Ersin

Im „Sommerhaus der Stars“ feiern Sarah Joelle und Ersin als Paar ihre TV-Premiere. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sarah Joelle Jahnel startete mit ihrem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ im TV, danach folgten Teilnahmen bei „Promi Big Brother“ und im „Dschungelcamp“. Mit ihren Männergeschichten und Liebesdramen polarisierte sie immer wieder, ihr Freund Ersin war jedoch noch nie im TV. Die beiden werden als Nachrücker ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen.

Edda Pilz und Michael Klotz

Ein zweites Influencer-Paar zieht 2025 ins „Sommerhaus der Stars“. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Michael Klotz und Edda Pilz bilden das zweite Influencer-Paar im Sommerhaus. Bei Instagram kommt das Paar zusammen auf ca. 280 tausend Follower. Kennengelernt haben sich die zwei bei „Ex on the Beach“.

Pascal Zadow und Luise Matejczyk

Auch Pascal Zadow und Luise Matejczyk sind im Sommerhaus 2025 dabei. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei „Köln 50667“ wurden Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk bekannt, seit 2020 bilden die beiden auch hinter der Kamera ein Paar. Die Hochzeit folgte im Jahr 2023. Die beiden werden Nachrücker im Sommerhaus sein.

Du möchtest noch mehr über das „Sommerhaus der Stars“ erfahren? Hier erfährst du alles, was du über die RTL-Show wissen musst.